Tuyển Biên kịch Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Biên kịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 152/2 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết kịch bản quay dựng clip/TVC/Short video vv... mảng thẩm mỹ, beauty, sức khoẻ.
Tổ chức sản xuất cùng team media, design.
Brief nội dung hình ảnh/media bài đăng các kênh Social.
Nghiên cứu insight khách hàng, xu hướng thị trường.
Phân tích, đo lường, đánh giá ấn phẩm sau khi xuất bản.
Lập kế hoạch và báo cáo kết quả công việc.
Các công việc khác về chuyên môn theo yêu cầu của phòng Marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm viết kịch bản clip/tvc/short video từ 1 năm trở lên
Tốt nghiệp các trường đào tạo về chuyên ngành biên kịch, Đạo diễn, Truyền thông, Báo chí vv...
Có gu thẩm mỹ, tính sáng tạo, tư duy tốt về truyền thông
Kỹ năng viết, sử dụng ngôn ngữ lưu loát, hiểu biết về tâm lý nhân vật
Kỹ năng sử dụng AI
Có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp, sức khoẻ là một lợi thế

Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Thử việc 2 tháng: hưởng 85% lương cứng chính thức.
Thưởng thâm niên.
Tham gia BHXH. Nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ.
Lương tháng 13. Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ,...
Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.
Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.
Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.
Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên (lên đến 100%).
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 6, đường số 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7 (1.144,07 km) Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

