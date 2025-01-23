Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cao Thắng, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Lập kế hoạch kịch bản video theo tuần, tháng cho các kênh truyền thông của công ty.

- Triển khai ra kịch bản quay và kịch bản chi tiết cho video.

- Phụ trách tổ chức sản xuất hoàn thành job quay chụp, theo dõi và đảm bảo kịch bản được thực hiện đúng.

- Biên tập nội dung video livestream, review feedback, sale, talkshow,...

- Khai thác dữ liệu khách hàng trực tiếp xây dựng câu chuyện

- Follow khai thác case tài trợ truyền thông dịch vụ.

- Làm việc với các KOLs, KOC để hợp tác sử dụng hình ảnh truyền thông

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất và thực hiện truyền thông

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành Thẩm mỹ, làm đẹp

Kỹ năng: Viết kịch bản, xây dựng lựa chọn bối cảnh, nhân vật...truyền đạt, hướng dẫn diễn viên và làm việc cùng ekip

Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức, điều phối sắp xếp công việc, cover cùng lúc nhiều đầu việc

Kỹ năng làm việc chi tiết, khả năng chuyển đổi từ ý tưởng thành sản phẩm thực tế.

Ưu tiên ứng viên đã có những kịch bản viral trên YTB, Tiktok

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB: 8-15tr

Chế độ: Lễ tết theo đúng quy định...

Thời gian làm việc: 9-18h từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.