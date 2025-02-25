Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Biên kịch Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Biên kịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 118 Đường số 2, Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng kế hoạch phát triển các kênh Youtube/Tiktok của công ty
Xây dựng ý tưởng kịch bản Video sáng tạo cho các sản phẩm của công ty
Phối hợp với Media Team (Quay/Dựng/MC) để hiện thực hóa ý tưởng
Có khả năng làm được các kịch bản sáng tạo, đã từng làm được các kịch bản Video sáng tạo (Đặc biệt quan trọng!)

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tư duy cởi mở, đổi mới sáng tạo không ngừng
- Yêu cầu đặc biệt cao về sự chủ động và tinh thần trách nhiệm!
- Nhanh nhẹn, hòa đồng, cởi mở
- Có tố chất, năng khiếu sáng tạo. Cần đặc biệt tỉ mỉ, chỉn chu! (Đặc biệt quan trọng)
- Kinh nghiệm từ 1.5 năm trở lên
- Hiệu suất làm việc cao
- Chịu khó, cầu tiến, luôn muốn phát triển bản thân (Quan trọng)

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
- Lương tháng 13, Xét tăng lương định kỳ mỗi năm 1 lần theo năng lực và kết quả công việc.
- Thưởng Lễ, Tết, quà sinh nhật, quà Trung thu, quà Tết, quà Kết hôn, sinh con…
- Được thưởng thêm theo giá trị đổi mới sáng tạo đóng góp cho công ty (Công ty luôn đề cao sự đổi mới sáng tạo)
- Team Building hàng năm.
- Ký HĐLĐ và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) sau thời gian thử việc.
- 12 ngày phép năm.
- Được tham gia Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt (Công ty chi trả hoàn toàn chi phí bảo hiểm).
- Được sử dụng sản phẩm của Công ty (nước ion kiềm) trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.
- Được hưởng mức chính sách chiết khấu cho nhân viên khi mua sản phẩm.
---------------------------
Quan điểm phát triển nhân sự:
1. Đề cao thăng tiến nội bộ:
- Luôn ưu tiên các vị trí quản lý cho nhân sự đồng hành và đóng góp giá trị
- Khuyến khích cá nhân nhận trách nhiệm mới; Dám nghĩ - Dám đề xuất - Dám làm
2. Phát triển cá nhân là hạt nhân trong việc phát triển của tổ chức
3. Mến mộ người tài - Luôn có đãi ngộ đặc biệt cho người đặc biệt
4. Cơ chế lắng nghe một cấp: Khuyến khích đổi mới sáng tạo - Dám nghĩ dám làm; Dám vượt ngưỡng; Trân trọng từng ý kiến đổi mới, sáng tạo
5. Kiến tạo mọi điều kiện, môi trường và bối cảnh để sai lầm, để học hỏi và để tạo ra kết quả đột phá mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 118 đường số 2, Vạn Phúc City, HBP, Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

