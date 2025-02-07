Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Sáng tạo kịch bản cho các video, quảng cáo và chiến dịch truyền thông của công ty.

Viết kịch bản video ngắn, quảng cáo, video viral liên quan đến lĩnh vực thẩm mỹ, giảm béo, chăm sóc da.

Phối hợp với các bộ phận sản xuất để đảm bảo kịch bản phù hợp với nội dung và hình ảnh của công ty.

Điều chỉnh và tối ưu hóa kịch bản theo xu hướng thị trường. Đảm bảo chất lượng nội dung sáng tạo, đáp ứng đúng yêu cầu và chiến lược truyền thông.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức, kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm trong ngành Thẩm mỹ.

Kỹ năng viết kịch bản sáng tạo, tư duy hình ảnh và khả năng phát triển nội dung.

Hiểu biết về lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Tinh thần làm việc nhóm tốt, khả năng tổ chức và quản lý thời gian.

Tại CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn 13 - 18 triệu/tháng

Môi trường làm việc sáng tạo, cơ hội phát triển chuyên môn trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng thường xuyên.

Thưởng tháng 13 và các dịp lễ, Tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.