Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH BANANALINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH BANANALINK
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH BANANALINK

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH BANANALINK

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 20, đường số 42, phường Thảo Điền, tp Thủ Đức, TP HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Biên, phiên dịch khi cần thiết
Biên, phiên dịch
- Test sản phẩm của công ty
- Trực ca, theo dõi công việc

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Topik 4 trở lên hoặc có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Hàn
Topik 4
- KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm
KHÔNG
- KHÔNG yêu cầu giới tính

Tại CÔNG TY TNHH BANANALINK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận từ 15 triệu trở lên, lương ca đêm 130% lương cơ bản.
thỏa thuận từ 15 triệu trở lên
15 triệu trở lên
130%
- Thử việc 02 tháng, 85% lương
- Lương thưởng, lương tháng 13, phụ cấp tăng ca, BHXH theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BANANALINK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BANANALINK

CÔNG TY TNHH BANANALINK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Melody Tower, N1 Đ. Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

