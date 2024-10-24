Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH BANANALINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 20, đường số 42, phường Thảo Điền, tp Thủ Đức, TP HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Biên, phiên dịch khi cần thiết

Biên, phiên dịch

- Test sản phẩm của công ty

- Trực ca, theo dõi công việc

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Topik 4 trở lên hoặc có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Hàn

Topik 4

- KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm

KHÔNG

- KHÔNG yêu cầu giới tính

Tại CÔNG TY TNHH BANANALINK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận từ 15 triệu trở lên, lương ca đêm 130% lương cơ bản.

thỏa thuận từ 15 triệu trở lên

15 triệu trở lên

130%

- Thử việc 02 tháng, 85% lương

- Lương thưởng, lương tháng 13, phụ cấp tăng ca, BHXH theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BANANALINK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin