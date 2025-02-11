Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn CÔNG TY TNHH MOVE SYNC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
- Hồ Chí Minh: Đường số 6, khu Z756, Quận 10
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Hàn Với Mức Lương Từ 20 Triệu
- Dịch khẩu ngữ, dịch văn bản tài liệu ngôn ngữ tiếng trung theo yêu cầu.
- Dịch thuật các văn bản, tài liệu từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại
- Phiên dịch cho những buổi gặp gỡ đối tác có sử dụng tiếng Trung.
- Thực hiện việc báo cáo công việc cho cấp quản lý trực tiếp và thực hiện các công việc liên quan.
- Xử lý các giấy tờ tài liệu có liên quan.
- Hoàn thành các công việc khác mà cấp trên giao phó
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên nữ bắt buộc cần có HSK6, ưu tiên du học sinh từng học bên Trung
- Ưu tiên 30 tuổi
- Chăm chỉ, thành thật, có tinh thần trách nhiệm cao và kinh nghiệm dịch thương mại.
- Tiếng trung bốn kĩ năng nghe nói đọc viết lưu loát
- Tin học văn phòng thành thạo: WORD, EXCEL...
***Quyền Lợi:
- Giờ làm việc: 9:00 – 18:00 (Nghỉ trưa 1 tiếng)
Tại CÔNG TY TNHH MOVE SYNC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
