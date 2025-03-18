Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH DSTG International làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH DSTG International làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty TNHH DSTG International
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công ty TNHH DSTG International

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công ty TNHH DSTG International

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Đường YP8, KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

• Phiên dịch tiếng Hàn - Việt cho Tổng giám đốc
• Phiên dịch trong các cuộc họp theo yêu cầu
• Hỗ trợ các nhân viên khác khi cần thiết.
• Biên dịch các văn bản có liên quan đến công việc theo yêu cầu.
• Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tiếng Hàn nghe – nói - đọc - viết thành thạo
• Ưu tiên Nam, có kinh nghiệm trong công ty sản xuất
• Nhanh nhẹn, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
• Mức lương từ 25 – 30 triệu đồng, thỏa thuận theo năng lực.
• Đóng bảo hiểm theo luật Việt Nam
• Hỗ trợ ăn trưa, xăng xe
• Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
• Chế độ thưởng lương tháng thứ 13, các ngày lễ tết theo quy định của Công ty.

Tại Công ty TNHH DSTG International Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DSTG International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DSTG International

Công ty TNHH DSTG International

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường YP8, KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

