Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH DSTG International làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường YP8, KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

• Phiên dịch tiếng Hàn - Việt cho Tổng giám đốc

• Phiên dịch trong các cuộc họp theo yêu cầu

• Hỗ trợ các nhân viên khác khi cần thiết.

• Biên dịch các văn bản có liên quan đến công việc theo yêu cầu.

• Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

• Tiếng Hàn nghe – nói - đọc - viết thành thạo

• Ưu tiên Nam, có kinh nghiệm trong công ty sản xuất

• Nhanh nhẹn, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

• Mức lương từ 25 – 30 triệu đồng, thỏa thuận theo năng lực.

• Đóng bảo hiểm theo luật Việt Nam

• Hỗ trợ ăn trưa, xăng xe

• Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

• Chế độ thưởng lương tháng thứ 13, các ngày lễ tết theo quy định của Công ty.

Chế Độ Phúc Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

