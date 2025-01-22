Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH IC FOOD SONLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công ty TNHH IC FOOD SONLA
Mức lương
800 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 800 - 1,000 USD
- Phiên dịch, trợ lý kết nối tổng công ty bên Hàn Quốc với nhà hàng ở Việt Nam.
- Truyền đạt lại thông tin, kiểm tra xác nhận tiến độ công việc ở nhà hàng.
- Báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho tổng công ty tại Hàn Quốc.
- Thực hiện các công được khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Hàn topik 5 trở lên hoặc tương đương
- Trên 25 tuổi
- Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý nhà hàng.
HỒ SƠ GỒM CÓ
- Sơ yếu lý lịch, có ảnh
- Thư xin việc, trình bày lý do và nguyện vọng làm việc tại ICFOOD
- Bản scan hoặc chụp ảnh chứng minh thư (không cần công chứng)
- Bản scan hoặc chụp ảnh văn bằng cao nhất (không cần công chứng, sẽ đối chiếu nếu trúng tuyển)
- Bản scan hoặc chụp ảnh các chứng chỉ và văn bằng khác (nếu có, không cần công chứng, sẽ đối chiếu nếu trúng tuyển)
Tại Công ty TNHH IC FOOD SONLA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH IC FOOD SONLA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
