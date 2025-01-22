Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH IC FOOD SONLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Mức lương 800 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Biên phiên dịch tiếng Nhật

- Phiên dịch, trợ lý kết nối tổng công ty bên Hàn Quốc với nhà hàng ở Việt Nam.

- Truyền đạt lại thông tin, kiểm tra xác nhận tiến độ công việc ở nhà hàng.

- Báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho tổng công ty tại Hàn Quốc.

- Thực hiện các công được khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tiếng Hàn topik 5 trở lên hoặc tương đương

- Trên 25 tuổi

- Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý nhà hàng.

HỒ SƠ GỒM CÓ

- Sơ yếu lý lịch, có ảnh

- Thư xin việc, trình bày lý do và nguyện vọng làm việc tại ICFOOD

- Bản scan hoặc chụp ảnh chứng minh thư (không cần công chứng)

- Bản scan hoặc chụp ảnh văn bằng cao nhất (không cần công chứng, sẽ đối chiếu nếu trúng tuyển)

- Bản scan hoặc chụp ảnh các chứng chỉ và văn bằng khác (nếu có, không cần công chứng, sẽ đối chiếu nếu trúng tuyển)

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

