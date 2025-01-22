Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH IC FOOD SONLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty TNHH IC FOOD SONLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Công ty TNHH IC FOOD SONLA
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty TNHH IC FOOD SONLA

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công ty TNHH IC FOOD SONLA

Mức lương
800 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 800 - 1,000 USD

- Phiên dịch, trợ lý kết nối tổng công ty bên Hàn Quốc với nhà hàng ở Việt Nam.
- Truyền đạt lại thông tin, kiểm tra xác nhận tiến độ công việc ở nhà hàng.
- Báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho tổng công ty tại Hàn Quốc.
- Thực hiện các công được khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Hàn topik 5 trở lên hoặc tương đương
- Trên 25 tuổi
- Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý nhà hàng.
HỒ SƠ GỒM CÓ
- Sơ yếu lý lịch, có ảnh
- Thư xin việc, trình bày lý do và nguyện vọng làm việc tại ICFOOD
- Bản scan hoặc chụp ảnh chứng minh thư (không cần công chứng)
- Bản scan hoặc chụp ảnh văn bằng cao nhất (không cần công chứng, sẽ đối chiếu nếu trúng tuyển)
- Bản scan hoặc chụp ảnh các chứng chỉ và văn bằng khác (nếu có, không cần công chứng, sẽ đối chiếu nếu trúng tuyển)

Tại Công ty TNHH IC FOOD SONLA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH IC FOOD SONLA

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH IC FOOD SONLA

Công ty TNHH IC FOOD SONLA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

