Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Beetechsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Beetechsoft
- Hà Nội: Tầng 4, Toà nhà H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Đến 25 Triệu
Trao đổi trực tiếp với khách hàng Nhật Bản để xác định yêu cầu của dự án phát triển phần mềm trong công ty
Dịch tài liệu đặc tả yêu cầu của dự án. Đọc hiểu yêu cầu của dự án và truyền đạt lại cho team phát triển
Cùng họp online hoặc offline với team phát triển bên Việt Nam và team phát triển bên Nhật để trao đổi nội dung công việc, giải pháp kỹ thuật, cách thức tiến hành dự án
Hỗ trợ quản lý dự án như: quản lý tiến độ, quản lý quy trình phát triển
Hỗ trợ team kiểm thử chất lượng phần mềm để hỏi/đáp với khách hàng trong quá trình test sản phẩm
Report báo cáo cho khách hàng và cho người quản lý
Support team sale để làm các tài liệu báo cáo, tài liệu dự án
Support khách hàng Nhật Bản trong các chuyến công tác tại Việt Nam
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trình độ cao đẳng trở lên. Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến tiếng Nhật (N1, N2 hoặc tương đương)
Nếu ứng viên chưa có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, thì cần phải có năng lực dịch thuật tốt
Thành thạo vi tính văn phòng đặc biệt là word, excel, powerpoint
Kỹ năng xử lý công việc nhanh, chính xác
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Cẩn thận, trung thực, kiên trì
Năng động, tự tin, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Có khả năng hướng dẫn các member có ít kinh nghiệm
Ưu tiên những ứng viên luôn nỗ lực hết mình trong mọi hoàn cảnh và đưa ra những ý kiến đóng góp để phát triển công việc
Đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty Nhật Bản, Âu, Mỹ là một lợi thế
Tại Beetechsoft Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 15 triệu – 25 triệu, tùy theo kinh nghiệm.
Thử việc lên đến 100% lương
Phụ cấp cơm trưa và gửi xe hàng tháng
Cung cấp đầy đủ thiết bị phục vụ công việc
Nghỉ thứ 7, chủ nhật
Đóng BHXH sau khi thử việc, hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam
Điều chỉnh lương: 2 lần/năm, Lương tháng 13 + thưởng dự án theo quý tùy vào tình hình kinh doanh của công ty
Được tham gia các Câu lạc bộ dưới sự tài trợ chính thức của Công ty: CLB Bóng đá, Lớp tiếng Nhật, tham gia các bữa tiệc sinh nhật, team building hàng quý, company trip hàng năm
Teabreak hàng tuần, quà sinh nhật và quầy pantry trà nước miễn phí
Cơ hội đi công tác Nhật Bản ngắn hạn và dài hạn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Beetechsoft
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

