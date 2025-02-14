Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH Ogawa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. Mô tả công việc/ Job description:

• Phụ trách mảng sáng tạo thương mại: quảng bá cho các kênh thương mại điện tử và quảng cáo chiến lược.

Be in charge of Creative of Commerce: maximize the concept of promotion for ecommerce channels and strategic ads for every compaigns.

• Phụ trách phát triển mảng SEO và việc giám sát những thay đổi của thị trường để phát triển các chiến dịch bán hàng, quảng cáo và xây dựng thương hiệu.

Be in charge of SEO development and create new concept by overseeing the market changes and give out flash compaigns such as: sales, promotion and branding.

• Hỗ trợ trong việc quản lý các kênh truyền thông của công ty và các kênh PR trực tuyến như: Website, Facebook và Linkedin và phát triển các bài báo và thông cáo báo chí,…

Assisting in communication channels management and online PR channels such as: Website, Facebook, Linkedin and developing articles and press releases etc.,

• Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của công ty (tin tức nội dung trên website, nội dung trên mạng xã hội, email, nội dung PR bên ngoài, nội dung seeding,…).

Editing media content on the company's communication channels (news content on website, content on social networks, email, external PR content, seeding content,...)

• Tham gia xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing..