Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 31 đường 11, phường 5, KDC Cityland, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Biên tập và theo dõi các xu hướng tin tức mục giải trí, tin nóng, sao Việt...và đề xuất các chủ đề mới, hấp dẫn cho website và các nền tảng Youtube, Tiktok, Facebook... của công ty.
Tổng hợp, biên tập và viết các bài viết tin tức từ nhiều nguồn khác nhau
Có khả năng biên dịch bài từ nguồn Tiếng Anh.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban biên tập.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về bản quyền và đạo đức báo chí.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm viết hoặc cộng tác cho các trang báo điện tử hoặc đã được đào tạo trong lĩnh vực truyền thông/báo chí, ngôn ngữ học hoặc các ngành liên quan...
Yêu thích tin tức giải trí, hiểu biết cộng đồng mạng (Netizen). Sáng tạo để bắt kịp xu hướng. Vận dụng Internet thành thạo.
Thành thạo các công cụ văn phòng và phần mềm biên tập
Nam/Nữ dưới 28 tuổi.
Trình độ học vấn: Cao đẳng/Đại học.

Tại CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Nói không với chấm công. Làm việc tại văn phòng 5 ngày/tuần từ 08:00 - 17:30, kết hợp WFH ( làm online tại nhà) các ngày còn lại.
5 ngày/tuần
Thu nhập từ 10.000.000 - 13.000.000đ/tháng
Các chế độ phúc lợi, chế độ bảo hiểm theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực báo chí và truyền thông
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG

CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 31 đường số 11, P.5, Q. Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

