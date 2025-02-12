Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH VINA TPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công Ty TNHH VINA TPT
- Hồ Chí Minh: Văn phòng công ty – Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tổng quan:
VTPT là công ty dịch vụ Kế toán - Thuế - Nhân sự - Tư vấn Doanh nghiệp. Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính có giá trị gia tăng nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ cho khách hàng của chúng tôi trong môi trường thay đổi nhanh chóng.
Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm một trợ lý Sáng tạo Nội dung. Cơ hội này dành cho các ứng viên có kinh nghiệm tham gia nhóm dịch vụ của chúng tôi với các chi tiết và kỳ vọng bên dưới.
2. Vị trí tuyển dụng: Bộ phận Marketing
3. Địa điểm làm việc:
Văn phòng công ty – Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM
4. Mô tả công việc/ trách nhiệm chính:
Với tư cách là trợ lý Sáng tạo Nội dung cho lĩnh vực Kế toán - Thuế, bạn sẽ hỗ trợ cộng sự trong việc xây dựng và phát triển nội dung tiếp thị cho các dịch vụ của công ty. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, kiến thức chuyên môn để tạo ra những nội dung thu hút, hữu ích, nhằm thu hút khách hàng tiềm năng và nâng cao nhận diện thương hiệu của công ty trong lĩnh vực Kế toán - Thuế.
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng nội dung trong ngành Kế toán - Thuế để xác định các chủ đề và định dạng nội dung phù hợp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH VINA TPT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH VINA TPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
