Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH VINA TPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Tổng quan:

VTPT là công ty dịch vụ Kế toán - Thuế - Nhân sự - Tư vấn Doanh nghiệp. Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính có giá trị gia tăng nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ cho khách hàng của chúng tôi trong môi trường thay đổi nhanh chóng.

Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm một trợ lý Sáng tạo Nội dung. Cơ hội này dành cho các ứng viên có kinh nghiệm tham gia nhóm dịch vụ của chúng tôi với các chi tiết và kỳ vọng bên dưới.

2. Vị trí tuyển dụng: Bộ phận Marketing

3. Địa điểm làm việc:

Văn phòng công ty – Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM

4. Mô tả công việc/ trách nhiệm chính:

Với tư cách là trợ lý Sáng tạo Nội dung cho lĩnh vực Kế toán - Thuế, bạn sẽ hỗ trợ cộng sự trong việc xây dựng và phát triển nội dung tiếp thị cho các dịch vụ của công ty. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, kiến thức chuyên môn để tạo ra những nội dung thu hút, hữu ích, nhằm thu hút khách hàng tiềm năng và nâng cao nhận diện thương hiệu của công ty trong lĩnh vực Kế toán - Thuế.

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng nội dung trong ngành Kế toán - Thuế để xác định các chủ đề và định dạng nội dung phù hợp.