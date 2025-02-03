Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH TRINH MY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 564 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

-Có chuyên ngành về mỹ phẩm , spa hoặc thẩm mỹ viện

- Biên tập poster, banner, flyer, viết lời video clip...

- Phụ trách công việc biên tập fanpage, website, tiktok

- Sử dụng công cụ tìm kiếm để thu thập thông tin, hình ảnh. Kiểm tra, so sánh, tổng hợp và biên tập lại nội dung.

- Viết bài PR chuẩn SEO, seeding để quảng bá thương hiệu công ty. Cập nhật các kiến thức, kỹ năng và tài liệu chuyên môn liên quan tới công việc biên tập nội dung để đưa lên site;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng sáng tạo nội dung

- Thành thạo kỹ năng viết bài

- Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí , đã làm qua spa , thẩm mỹ viện hoặc mỹ phẩm , máy móc trong ngành làm đẹp

- Biết sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, video ở mức độ cơ bản

- Tuổi từ 26 trở lên

- Làm việc trong ngành làm đẹp/spa/thẩm mỹ viện

Tại CÔNG TY TNHH TRINH MY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 14.000.000đ/ tháng

Bảo hiểm theo quy định

Thưởng, du lịch hàng năm

Tăng lương

Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Được cung cấp trang thiết bị khi làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRINH MY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.