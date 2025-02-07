Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH Tatu Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 317 Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân (gần Aeon Bình Tân),Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Viết kịch bản cho các short video, video quảng cáo sản phẩm, video viral

Đảm bảo kịch bản phù hợp với mục tiêu tiếp cận khách hàng và truyền tải thông điệp rõ ràng qua các kênh Tiktok, Facebook, Youtube

Xây dựng và quản lý các nội dung hấp dẫn, bắt kịp xu hướng và thu hút tương tác từ người xem

Lập kế hoạch sản xuất chi tiết, phối hợp với đội ngũ sản xuất và kiểm soát nội dung trong các buổi ghi hình. Đảm bảo các sản phẩm được hoàn thành đúng tiến độ và đạt yêu cầu chất lượng.

Giám sát quá trình hậu kỳ, chỉnh sửa và hoàn thiện video, kiểm tra và chất lượng sản phẩm trước khi phát hành.

Báo cáo kết quả công việc và lập kế hoạch công việc hàng ngày, tuần theo yêu cầu.

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)

Thứ 7 (từ 08:30 đến 12:30

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành: Báo chí, truyền thông, marketing…

Ứng viên có kinh nghiệm xây kênh ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực Làm Đẹp và Phong Thủy

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ6 (từ 08:30 đến 17:30)

Thứ 7 (từ 08:30 đến12:30)

Tại Công Ty TNHH Tatu Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10-15tr + KPIs + thưởng theo năng lực (Trao đổi thêm khi phỏng vấn)

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc hiện đại

Các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng và sếp luôn quan tâm nâng cao năng lực chuyên môn.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực cá nhân, khóa kỹ năng mềm.

Được hưởng chính sách phúc lợi theo Quy định của Công ty: thưởng lễ, Tết, du lịch định kỳ, Thưởng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tatu Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin