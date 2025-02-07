Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH Tatu Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Biên tập viên Công Ty TNHH Tatu Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Tatu Group
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Công Ty TNHH Tatu Group

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công Ty TNHH Tatu Group

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 317 Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân (gần Aeon Bình Tân),Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Viết kịch bản cho các short video, video quảng cáo sản phẩm, video viral
Đảm bảo kịch bản phù hợp với mục tiêu tiếp cận khách hàng và truyền tải thông điệp rõ ràng qua các kênh Tiktok, Facebook, Youtube
Xây dựng và quản lý các nội dung hấp dẫn, bắt kịp xu hướng và thu hút tương tác từ người xem
Lập kế hoạch sản xuất chi tiết, phối hợp với đội ngũ sản xuất và kiểm soát nội dung trong các buổi ghi hình. Đảm bảo các sản phẩm được hoàn thành đúng tiến độ và đạt yêu cầu chất lượng.
Giám sát quá trình hậu kỳ, chỉnh sửa và hoàn thiện video, kiểm tra và chất lượng sản phẩm trước khi phát hành.
Báo cáo kết quả công việc và lập kế hoạch công việc hàng ngày, tuần theo yêu cầu.
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)
Thứ 7 (từ 08:30 đến 12:30

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành: Báo chí, truyền thông, marketing…
Ứng viên có kinh nghiệm xây kênh ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực Làm Đẹp và Phong Thủy
Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ6 (từ 08:30 đến 17:30)
Thứ 7 (từ 08:30 đến12:30)

Tại Công Ty TNHH Tatu Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10-15tr + KPIs + thưởng theo năng lực (Trao đổi thêm khi phỏng vấn)
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc hiện đại
Các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng và sếp luôn quan tâm nâng cao năng lực chuyên môn.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực cá nhân, khóa kỹ năng mềm.
Được hưởng chính sách phúc lợi theo Quy định của Công ty: thưởng lễ, Tết, du lịch định kỳ, Thưởng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tatu Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tatu Group

Công Ty TNHH Tatu Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 346 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

