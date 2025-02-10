Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Nyw Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bình Hưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm Biên tập viên nội dung video (không yêu cầu kinh nghiệm), mang đến cơ hội để bạn phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện tư duy kịch bản và gặt hái những trải nghiệm quý giá trong lĩnh vực sản xuất nội dung Youtube.

1. Xây dựng và thực hiện biên tập nội dung, kịch bản video/ clip cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

4. Xây dựng và quản lý kênh Youtube cho công ty.

5. Đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng video/ clip cũng như lượt view trên Youtube

6. Phối hợp với bộ phận quay – dựng video/ clip để hoàn thiện sản phẩm.

7. Hỗ trợ các bộ phận khác khi được yêu cầu theo sự chỉ đạo của Trưởng nhóm và Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sẵn sàng học hỏi, có chí cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao

Không yêu cầu kinh nghiệm, yêu thích làm việc với máy tính, đam mê nội dung số.

Có khả năng viết và biên tập kịch bản là một lợi thế.

Tỉ mỉ, cẩn thận, giàu tính sáng tạo trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Nyw Market Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm 8-10 triệu đồng + thưởng doanh số không giới hạn theo hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, thu nhập linh hoạt dựa trên năng lực và sự cố gắng của bạn

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn hóa gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Được đào tạo bài bản về cách xây dựng kịch bản, biên tập nội dung, tối ưu hóa theo xu hướng Youtube.

Trang thiết bị hiện đại, không gian làm việc thoải mái, giàu tính sáng tạo.

Cơ hội thử sức với nhiều dự án đa dạng, mở rộng kỹ năng và kinh nghiệm biên tập nội dung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nyw Market

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin