Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: MCV Complex, Lô B7, Đường 19A, KCX Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Quản lý vận hành và tối ưu hóa lượt đăng ký, lượt view, video của các kênh Social như YouTube, Facebook, TikTok
Thực hiện các hoạt động hàng ngày: Đăng tải, quản lý và tối ưu một cách tốt nhất các video đăng tải trên kênh.
Hỗ trợ xây dựng, lên ý tưởng về nội dung đăng tải
Edit video, chỉnh sửa, tối ưu tiêu đề, mô tả, thẻ tag, thumbnail, ... cho video và cho kênh.
Up file, đặt lịch phát sóng
Kết hợp các công cụ phát triển của MCV sẵn có và các đối tác bên ngoài để giúp các kênh tăng lượng người xem theo dõi.
Hoàn thành KPIs theo sự phân công của Leader.
Các công việc liên quan khác theo hướng dẫn của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng Adobe Premiere và Adobe Photoshop.
Có khả năng sáng tạo, nhạy bén với xu hướng xã hội, nắm bắt thị hiếu người xem
Có kiến thức về SEO, policy, quản trị kênh Youtube, FaceBook, TikTok
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý kênh Youtube, FaceBook, TikTok.
Có kinh nghiệm vận hành các kênh tin tức, thời sự, giải trí là một lợi thế
Siêng năng, thật thà, nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 - 12.000.000VNĐ/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + KPIs (nếu có)
Thưởng nóng với những video lên top trend, video đạt lượt view cao, doanh thu cao
Được học hỏi các kiến thức mới, cách thức tối ưu kênh Youtube, Facebook, TikTok từ Leader nhiều kinh nghiệm
Cơ hội làm việc với các đối tác báo chí và truyền thông cả nước.
Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện
Thưởng Tết Nguyên đán, thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng sinh nhật.
Thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước: bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ,…
Tham gia các hoạt động văn hóa, sự kiện do công ty tổ chức: ngày 8/3, ngày 20/10, du lịch/team building,…
Văn phòng làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tính sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP làm việc: MCV Complex – Lô B7, Đường 19A, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Quận 7, TP HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

