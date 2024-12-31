Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 497 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Biên tập viên

Công ty truyền thông giải trí xây dựng Talent-KOL/KOC

Mô tả công việc: Chúng tôi đang tìm kiếm một Biên Tập Viên Nội Dung Video đầy năng động, sáng tạo và có khả năng phân tích tốt để tham gia vào quy trình sản xuất nội dung video trên các nền tảng TikTok, Facebook, YouTube nhằm xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho các KOL/KOC.

Trách nhiệm chính:

1. Lên ý tưởng và kế hoạch nội dung:

Nghiên cứu xu hướng (trend) trên các nền tảng xã hội ( 70% là Tiktok ).

Đề xuất ý tưởng nội dung sáng tạo, thu hút và phù hợp với đối tượng khán giả.

Làm kịch bản chi tiết ( góc máy, mood-tone.. ) cho các sản phẩm sáng tạo phục vụ truyền thông cho công ty

2. Quản lý tiền kỳ và hậu kỳ:

Theo sát quy trình tiền kỳ: kết hợp với team quay phim để đảm bảo nội dung quay đúng với kế hoạch.

Giám sát hậu kỳ: hợp tác với biên tập video để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.

3. Sử dụng các công cụ hỗ trợ:

Khai thác các công cụ research xu hướng như TikTok Creative Center, Google Trends, BuzzSumo… ( công ty cung cấp )

Cập nhật các xu hướng nổi bật và dự báo xu hướng trong tương lai.

Công ty sẽ cung cấp các công cụ hỗ trợ, biên tập phối hợp với team marketing lên kế hoạch để đảm bảo các sản phẩm sẽ lên hot trend.

4. Phối hợp với đội nhóm:

Kết hợp với các KOL/KOC để hiểu về phong cách và yêu cầu nội dung.

Xây dựng các bạn talent từ đầu đạt được độ ảnh hưởng nhất định theo kế hoạch.

Tương tác với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ.

Yêu Cầu Công Việc

1. Kinh nghiệm và sản phẩm:

Tối thiểu 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biên tập nội dung video hoặc vai trò tương đương.

Có các sản phẩm về nội dung đã làm kèm theo.

2. Kỹ năng chuyên môn:

Sáng tạo và nhạy bén với xu hướng mới.

Kế hoạch hóa nội dung và quản lý quy trình sản xuất.

Khả năng sử dụng các công cụ research xu hướng như TikTok Creative Center, Google Trends, hoặc các tool tương tự.

3. Kỹ năng mềm:

Giao tiếp và làm việc tốt với đội nhóm, tư duy sáng tạo, chấp nhận đổi mới.

Kỹ năng quản lý thời gian ( đảm bảo deadline ).

Vui vẻ, hòa đồng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 13 - 15tr + thưởng hiệu quả công việc

Cơ hội làm việc với các KOL/KOC nổi tiếng.

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động (đa số là GenZ),có nhiều cơ hội phát triển kỹ năng cá nhân và thăng tiến trong công việc.

Thời gian và địa điểm làm việc

Thời gian: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:30 đến 17:30).

Địa điểm: 497 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

