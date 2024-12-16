Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 497 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tham gia phát triển sản phẩm của Solaso.

Sáng tạo nội dung video đa nền tảng (Tiktok, Youtube, Facebook,...)

Trực tiếp lên hình trong các video của công ty

Phối hợp với các bộ phận quay phim và hậu kỳ để tạo ra sản phẩmvideo hấp dẫn

Nghiên cứu và đề xuất nội dung video phù hợp cho các chiến dịchMarketing của công ty

Thực hiện các báo cáo định kỳ và công việc phát sinh theo yêu cầu cấp quản lý và BGĐ

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuуên ngành báo chí, phát thanh truyền hình, ngônngữ hoặc các ngành có liên quan

Có kinh nghiệm làm Biên tập viên, MC hoặc đã từng làm việc với vai tròReviewer (Youtube, Tik Tok)

Ưu tiên những bạn yêu thích công việc MC, Diễn xuất, Review (các sảnphẩm công nghệ, điện tử)

Ngoại hình ưa nhìn

Giọng đọc rõ ràng

Tư duy sáng tạo, hài hước

Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực công nghệ và thương mạiđiện tử

Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung (điểm cộng)

Ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển bao gồm CV và Portfolio (các dự án đã hoàn thành)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 14 triệu (thỏa thuận trực tiếp theo năng lực và kinh nghiệm).

Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định phápluật.

Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hộithăng tiến.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Hỗ trợ thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin