Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 107 Trần Quốc Hoàn, Phường 04, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian: Từ Thứ 2 – Thứ 6, 8:30 – 17h30, - Nghỉ trưa: Từ 12h00 – 13h30

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng thành thạo tiếng Anh đặc biệt là 2 kỹ năng Grammar và Writing

Kỹ năng

• Có laptop cá nhân, thành thạo tin học văn phòng

• Có khả năng sáng tạo, tư duy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp, phát huy mọi khả năng, trí tuệ

• Được hướng dẫn, đào tạo trực tiếp với các Anh/chị chuyên viên/quản lý nhiều năm kinh nghiệm

• Hỗ trợ mộc thực tập, hỗ trợ đầy đủ các công cụ tài liệu cần thiết trong quá trình làm việc và báo cáo thực tập

• Phụ cấp hoặc trả lương trong quá trình thực tập (tùy vào từng vị trí cụ thể);

• Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức (Tùy vào nhu cầu tuyển dụng của Công ty ở từng thời điểm cụ thể)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.