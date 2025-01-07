Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 107 Trần Quốc Hoàn, Phường 04, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian: Từ Thứ 2 – Thứ 6, 8:30 – 17h30, - Nghỉ trưa: Từ 12h00 – 13h30

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng thành thạo tiếng Anh đặc biệt là 2 kỹ năng Grammar và Writing
Kỹ năng
• Có laptop cá nhân, thành thạo tin học văn phòng
• Có khả năng sáng tạo, tư duy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp, phát huy mọi khả năng, trí tuệ
• Được hướng dẫn, đào tạo trực tiếp với các Anh/chị chuyên viên/quản lý nhiều năm kinh nghiệm
• Hỗ trợ mộc thực tập, hỗ trợ đầy đủ các công cụ tài liệu cần thiết trong quá trình làm việc và báo cáo thực tập
• Phụ cấp hoặc trả lương trong quá trình thực tập (tùy vào từng vị trí cụ thể);
• Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức (Tùy vào nhu cầu tuyển dụng của Công ty ở từng thời điểm cụ thể)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 269A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

