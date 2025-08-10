Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Babeeni Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Babeeni Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Babeeni Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
Công ty TNHH Babeeni Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Babeeni Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 66, phố Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tổ chức và điều hành hệ thống kế toán
- Xây dựng, vận hành và kiểm soát toàn bộ quy trình, biểu mẫu, quy định kế toán phù hợp với quy mô và mô hình hoạt động của công ty. - Tổ chức phân công công việc, giám sát và hỗ trợ các kế toán viên phụ trách mảng: công nợ, thuế, kho, tiền mặt, ngân hàng, tài sản, chi phí, giá thành....
2. Công tác kế toán trưởng
- Giám sát và chịu trách nhiệm cuối cùng về tính chính xác, hợp pháp của toàn bộ số liệu kế toán Công ty.
- Đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và yêu cầu quản trị nội bộ.
- Kiểm soát hệ thống kế toán chi tiết: công nợ, tồn kho, tài sản cố định, giá thành, chi phí, doanh thu.
- Đảm bảo công tác kê khai và quyết toán thuế đúng hạn, đúng quy định, tối ưu nghĩa vụ thuế hợp pháp.
- Phối hợp với kiểm toán độc lập và cơ quan chức năng khi có thanh tra, kiểm tra.
3. Báo cáo tài chính & nghĩa vụ thuế
- Tổ chức lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo nội bộ định kỳ (tháng, quý, năm) cho Ban Giám đốc.
- Kiểm soát việc kê khai, nộp thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) và quyết toán thuế đúng quy định, hạn chế rủi ro thuế.
- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính khi có yêu cầu.
4. Kiểm soát tài chính –chi phí – dòng tiền
- Giám sát việc thu – chi tiền mặt và giao dịch ngân hàng, đảm bảo minh bạch, đúng quy trình.
- Theo dõi và kiểm soát chi phí sản xuất, chi phí vận hành để đảm bảo hiệu quả tài chính.
- Quản lý và cân đối dòng tiền ngắn hạn, trung hạn, đề xuất phương án sử dụng vốn tối ưu.
5. Tham mưu & hỗ trợ điều hành
- Tham mưu cho Giám đốc các chính sách tài chính, giá thành, định phí, biện pháp tối ưu lợi nhuận.
- Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá hiệu quả kinh doanh, nhận diện rủi ro và đề xuất giải pháp cải thiện.
- Hỗ trợ công tác xây dựng ngân sách, kiểm soát thực hiện ngân sách theo quý, năm.
6. Quản lý đội ngũ và phát triển hệ thống
- Thiết lập và duy trì, xây dựng và phát triển đội ngũ kế toán viên.
- Đào tạo, huấn luyện nhân sự về chuẩn mực kế toán, kỹ năng lập báo cáo, phân tích số liệu.
- Triển khai và giám sát việc ứng dụng công nghệ, phần mềm vào quản trị tài chính – kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.
2. Thành thạo tin học văn phòng, powerpoint, phần mềm kế toán.
3. Chứng chỉ/Giấy phép hành nghề: Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định, hoặc CPA/ACCA.
4. Ngoại ngữ: Có thể đọc hiểu tiếng Anh.
5 Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 8-10 năm làm kế toán, trong đó có 5 năm giữ vị trí kế toán trưởng hoặc tương đương.
- Có kinh nghiệm làm kế toán trưởng trong doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, thương mại hoặc dịch vụ là lợi thế.
- Đã từng làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế, cơ quan chức năng.
- Lập kế hoạch và phân tích tài chính.
- Quản lý ngân sách và dòng tiền.
- Quản trị nhân sự và xây dựng quy trình.
7. Kỹ năng:
- Kỹ năng lập và phân tích tài chính.
- Kỹ năng quản lý ngân sách và dòng tiền.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán với đối tác tài chính.
- Kỹ năng lập kế hoạch báo cáo phân tích.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định chiến lược.
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ.

Tại Công ty TNHH Babeeni Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền hạn:
- Ký duyệt các chứng từ kế toán theo phân quyền.
- Đề xuất các chính sách tài chính, kiểm soát chi phí, phân bổ ngân sách.
- Yêu cầu các bộ phận phối hợp cung cấp dữ liệu phục vụ công tác kế toán.
- Làm việc trực tiếp với đối tác kiểm toán, ngân hàng, cơ quan thuế khi được ủy quyền.
Quyền lợi
- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Hưởng đầy đủ chính sách, chế độ phúc lợi theo cơ chế công ty.
- Hưởng đóng BHXH, BHYT, teambuilding, chế độ thưởng, nghỉ lễ - tết đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Babeeni Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Babeeni Việt Nam

Công ty TNHH Babeeni Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

