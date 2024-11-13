Tuyển Product Management Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 Triệu

Mức lương 28 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy

Xây dựng tài liệu phân tích nghiệp vụ theo quy trình chuẩn.

Chuyển giao tài liệu phân tích nghiệp vụ cho đội phát triển phần mềm thực hiện.

Kiểm soát tiến độ phân tích nghiệp vụ theo dự án triển khai phần mềm.

Kiểm soát các thay đổi về nghiệp vụ trong quá trình triển khai dự án.

Nghiên cứu, đề xuất các tính năng mới cho sản phẩm dựa trên nhu cầu khách hàng, thị trường

Tiếp nhận và quản lý toàn bộ yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng, vận hành, kinh doanh và các bên liên quan gửi về dự án, sắp xếp và phân loại độ ưu tiên

Quản lý, lập kế hoạch, đánh giá công việc đội ngũ BA để đảm bảo tài liệu nghiệp vụ đáp ứng đúng, đủ nghiệp vụ của đội ngũ phát triển sản phẩm và kịp tiến độ.

Đào tạo cho các thành viên dự án và những bên liên quan về nghiệp vụ sản phẩm.

Quản lý tiến độ và chất lượng của team, hướng dẫn, đào tạo cho các thành viên trong nhóm.

Báo cáo tiến độ công việc cho cấp Quản lý dự án, Ban lãnh đạo công ty.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, tài chính kế toán, công nghệ thông tin...;

Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm vị trí BA, có từ 2 năm kinh nghiệm lead team ít nhất 3-5 người

Nắm rõ các công việc chi tiết của BA, các kỹ năng BA tốt (phỏng vấn khách hàng, thu thập thông tin, mô hình hóa nghiệp vụ, phân tích yêu cầu...)

Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trao đổi công việc và xử lý tình huống tốt

Có kỹ năng quản lý đội/nhóm, quản lý tiến độ công việc

Có kinh nghiệm về UI/UX là một lợi thế

Có kinh nghiệm làm dự án về tài chính, ngân hàng là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 28 - 35M gross - thử việc 100% lương

Lương tháng 13.

Thưởng lễ (30/4; 2/9), thưởng Tết

Tổ chức sinh nhật cho nhân viên/ Quà sinh nhật

Quà 8/3 cho chị em, quà Trung Thu

Tổ chức teambuilding, du lịch hàng quý hàng năm.

Khám sức khỏe cho nhân viên hàng năm

Nghỉ phép theo luật lao động(12 ngày phép/ năm)

Review lương hàng năm

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới.

Các thành viên công ty thân thiện cởi mở, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn trong công việc và đời sống.

