Tuyển Business Analyst The One Digi Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 700 USD

Mức lương 400 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 Thiên Phước, phường 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 400 - 700 USD

- Ghi chép, làm biên bản họp và xây dựng tài liệu mô tả yêu cầu nghiệp vụ (BRD, FSR,...)

- Là cầu nối giữa bộ phận kỹ thuật và người dùng cuối để đảm bảo yêu cầu được truyền đạt chính xác.

- Tham gia kiểm thử UAT: chuẩn bị kịch bản kiểm thử, hỗ trợ người dùng kiểm thử và ghi nhận lỗi.

- Tham gia xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng (user guide, training document).

Thời gian làm việc:

8.00 - 17.30, Thứ hai - Thứ sáu và Thứ bảy cách tuần

Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối (có thể làm fulltime) hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống thông tin (Ưu tiên), Công nghệ thông tin hoặc các bạn chuyên ngành Kinh doanh đã học qua khóa học về IT/Hệ thống thông tin. (MUST HAVE)

- Có tư duy logic, khả năng phân tích tốt.

- Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt, có khả năng làm việc nhóm.

- Biết sử dụng các công cụ như: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), công cụ vẽ sơ đồ (Lucidchart, Draw.io, Visio…). (MUST HAVE)

- Có kiến thức cơ bản về hệ thống phần mềm, quy trình phát triển phần mềm (SDLC).

Tại The One Digi Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại The One Digi Corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.