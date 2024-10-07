Tuyển Business Analyst BASE BUSINESS SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia khảo sát, thu thập yêu cầu người dùng, phân tích xây dựng tài liệu cho dự án phần mềm BRD (Business Requirement Documents). Truyền đạt nội dung yêu cầu cho đội dự án (Developer, Tester) hỗ trợ dự án trong quá trình phát triển. Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ bao gồm use case, use story và các tài liệu phần mềm SRS (System Requirement Specification). Phối hợp với nhóm thiết kế để tạo các giao diện mẫu (Prototype), các Wireframes và Mockups minh họa các tính năng mới. Cập nhật, phân tích nghiệp vụ các thay đổi trong quy trình triển khai. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc có Chứng chỉ đào tạo về BA. Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm trở lên vị trí BA hoặc các vị trí liên quan. Có hiểu biết và kinh nghiệm về sản phẩm CRM. Có khả năng mô hình và tổng quát hóa các vấn đề. Có khả năng giao tiếp, trình bày dễ hiểu, khai thác thông tin từ khách hàng (có khả năng đọc hiểu, giao tiếp bằng Tiếng Anh là lợi thế).

Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn, chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty. Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước và gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên. Cấp Laptop làm việc. Du lịch hàng năm, các hoạt động nội bộ mỗi tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS

