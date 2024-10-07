Tuyển Business Analyst CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CELLPHONES
- Hồ Chí Minh: 350
- 352 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 1 - 1 USD
Xác định, phân tích, xem xét và đánh giá các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống phần mềm.
Xác định và giảm thiểu rủi ro trong các yêu cầu của dự án
Nghiên cứu, đề xuất các tính năng mới (cũng như cải tiến / nâng cao) cho phần mềm
Hỗ trợ người dùng xác định yêu cầu, đề xuất ý tưởng và cung cấp giải pháp
Hỗ trợ UAT trong việc kiểm tra, xác minh lỗi / sự cố với khách hàng
Ước lượng thời gian, công cụ và tài nguyên cần thiết để hoàn thành công việc.
Tạo và cập nhật mockup, prototype, wireframe.
Viết tài liệu phân tích nghiệp vụ và kỹ thuật
Với Mức Lương 1 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đối với Senior: Có từ 4 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp với vai trò BA.
Đối với Senior:
Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống ERP quản lý vận hành doanh nghiệp bán lẻ
Kiến thức về quy trình phát triển phần mềm.
Kinh nghiệm tạo các tài liệu phân tích.
Có kinh nghiệm trong việc cộng tác với Developer, Tester, Project Manager và UX / UI
Có kinh nghiệm vẽ wireframe / mockup, sử dụng các công cụ wireframing
Kinh nghiệm sử dụng Jira và Confluence
Có kiến thức về kỹ thuật, kiến trúc hệ thống, ngôn ngữ lập trình hoặc cơ sở dữ liệu là một lợi thế.
Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ $1200
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật.
Được hưởng Gói Bảo hiểm sức khỏe nâng cao.
Thưởng Tết hấp dẫn (Từ 1 đến 4 tháng lương).
Chính sách Đào Tạo & Phát triển
Điều chỉnh lương hàng năm và cạnh tranh với thị trường
Phúc lợi khác
Chính sách Mua hàng nội bộ giá ưu đãi dành cho toàn bộ nhân viên Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
