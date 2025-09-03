Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty TNHH Một thành viên An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security One Member Limited Liability Company) là đơn vị tập trung thực hiện, nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các sản phẩm, giải pháp An toàn thông tin, đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ ATTT cho các tổ chức doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Trở thành Business Analyst tại VCS, bạn sẽ:

– Thiết kế mô hình dữ liệu, tạo các mockups hay prototypes cho dự án

– Soạn thảo và hoàn chỉnh tài liệu nghiệp vụ

– Phối hợp khách hàng nghiệm thu hệ thống

– Nghiên cứu thị trường, đối thủ; đề xuất phát triển các tính năng mới; lập kế hoạch để triển khai các tính năng mới

– Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp và ứng dụng công nghệ vào dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: An toàn thông tin; Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán – Tin...

– Tiếng Anh tương đương 650 TOEIC trở lên

– Khả năng phân tích, tư duy logic tốt

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Business Analyst hoặc vị trí tương đương

– Có kiến thức và kinh nghiệm phát triển phần mềm theo mô hình Agile, định hướng và thiết kế dựa trên đặc trưng, yêu cầu chức năng, hiệu suất, và trải nghiệm của người dùng

– Có kiến thức chuyên sâu về phân tích trải nghiệm khách hàng

– Có kiến thức chuyên sâu về phân tích, thiết kế hệ thống

– Chứng chỉ nghiệp vụ tương ứng năng lực

– Có kỹ năng làm việc nhóm, chịu áp lực tốt

– Khả năng tìm kiếm thông tin

– Tuân thủ kỷ luật, giờ giấc và mức độ commitment

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương và thưởng:

- Offer theo gói tổng thu nhập năm

- Review lương định kỳ vào tháng 3 hàng năm

- Giải thưởng nhân viên xuất sắc tháng/năm: 02-10 triệu đồng

- 16 ngày nghỉ 1 năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định Luật Lao động + 3 ngày nghỉ dưỡng+Ngày truyền thống 22/12)

- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân của MIC (Hạn mức chi trả lên đến 600 triệu/năm)

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

● Phát triển sự nghiệp:

- Được tài trợ 100% đối với các chứng chỉ xếp hạng chuyên môn quốc tế chuyên sâu theo từng vị trí, Khen thưởng với CBNV đạt chứng chỉ chuyên môn quốc tế

- Liên tục đầu tư học liệu mới nhất, cập nhật nhất trên thị trường về lĩnh vực ATTT từ các nhà cung cấp, các học viện/uy tín hàng đầu thế giới

- 100% cán bộ nhân viên được cấp tài khoản Elearning từ Udemy - học thỏa sức mọi lúc mọi nơi

- Miễn phí tham gia các chương trình chia sẻ kiến thức chuyên ngành, các hội thảo chuyên môn từ các diễn giả đầu ngành trong nước và quốc tế

● Môi trường và văn hóa làm việc

- Trang phục thoải mái, tự tin thể hiện cá tính

- Thời gian làm việc linh hoạt (VCSer chọn giờ làm việc giữa 2 khung giờ sau 8h30-18:00 hoặc 9h00-18h30)

- Khu vực riêng dành cho Tập Gym, giải trí (chơi Bi-a, Pes, Bóng bàn, Café, Đọc sách...)

- Các CLB: Chạy, Cầu lông, Game, Bi lắc, Bơi, Sách...

- Tham gia các event Công ty: hoạt động Teambuilding hàng quý, Sinh nhật hàng tháng, Year End Party, nghỉ mát, ngày lễ 08/03, 20/10 (các chị em được nghỉ 1⁄2 ngày), ngày sinh nhật tập đoàn 01/06, v.v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL

