Tuyển Business Analyst TECH TOWN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

TECH TOWN
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
TECH TOWN

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại TECH TOWN

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 22 Đường 30 Phường An Khánh Quận 2 Thành phố Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Phân tích và thu thập yêu cầu từ khách hàng để xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển, kiểm thử và quản lý dự án để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng Tạo các tài liệu phân tích như user stories, use cases, wireframes và process flows Hỗ trợ kiểm thử chức năng để đảm bảo chất lượng sản phẩm Tham gia vào quá trình lên kế hoạch và ước lượng dự án Phân tích và đề xuất cải tiến quy trình làm việc hiện tại Hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn người dùng về sản phẩm mới
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1-2 năm tại vị trí tương đương Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan Có kiến thức cơ bản về quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp phân tích yêu cầu Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm Tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng tổ chức công việc hiệu quả Có khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc năng động
Tại TECH TOWN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực phân tích kinh doanh và phát triển phần mềm Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm Phụ cấp cơm trưa văn phòng Lương thưởng cạnh tranh Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Thời gian làm việc linh hoạt, có chế độ nghỉ phép Thời gian làm việc: 9-18h từ thứ 2- thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TECH TOWN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TECH TOWN

TECH TOWN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 22 Đường 30 Phường An Khánh Quận 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

