Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134 Nguyễn Văn Kỉnh , Phường Thạnh Mỹ Lợi ,Q2, TP Thủ Đức , TP HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm, đóng vai trò là cầu nối giữa khách hàng, đội ngũ phát triển và các bên liên quan. Phân tích nhu cầu, yêu cầu của khách hàng, chuyển đổi chúng thành các tài liệu kỹ thuật rõ ràng, chi tiết cho đội ngũ phát triển. Xây dựng và quản lý các tài liệu yêu cầu, tài liệu thiết kế, tài liệu thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn sử dụng. Phân tích, đánh giá hiệu quả của các giải pháp phần mềm, đưa ra các đề xuất cải thiện. Tham gia vào quá trình thiết kế, phát triển, thử nghiệm và triển khai sản phẩm phần mềm. Hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm phần mềm, giải đáp các thắc mắc, xử lý các vấn đề phát sinh. Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, đưa ra các ý tưởng, giải pháp mới cho sản phẩm phần mềm. Tham gia vào các hoạt động marketing, truyền thông, quảng bá sản phẩm phần mềm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 3 năm. Có kiến thức về phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống, quản lý dự án. Nắm vững các kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin, thuyết trình. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Nắm vững các kỹ năng sử dụng công cụ phân tích dữ liệu, thiết kế UI/UX. Có kiến thức và đủ hiểu biết về công nghệ nền tảng phát triển phần mềm và ứng dụng di động. Ưu tiên có hiểu biết kiến thức về AI , Máy học và phân tích dữ liệu , tối ưu tốc độ trải nghiệm người dùng. Có kiến thức về các framework, công nghệ phát triển phần mềm là một lợi thế. Có khả năng sử dụng các công cụ quản lý dự án như Jira, Trello, Asana,... Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế UI/UX như Figma, Adobe XD,... Có khả năng sử dụng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân. Được tham gia các dự án đa dạng, thử thách, mang tính sáng tạo cao. Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn thường xuyên. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

