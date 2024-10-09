Tuyển Business Analyst TECH TOWN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại TECH TOWN
- Hồ Chí Minh: Số 22 Đường 30 Phường An Khánh Quận 2 Thành phố Thủ Đức, Quận 2
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích và thu thập yêu cầu từ khách hàng để xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển, kiểm thử và quản lý dự án để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng
Tạo các tài liệu phân tích như user stories, use cases, wireframes và process flows
Hỗ trợ kiểm thử chức năng để đảm bảo chất lượng sản phẩm
Tham gia vào quá trình lên kế hoạch và ước lượng dự án
Phân tích và đề xuất cải tiến quy trình làm việc hiện tại
Hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn người dùng về sản phẩm mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1-2 năm tại vị trí tương đương
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp phân tích yêu cầu
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm
Tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng tổ chức công việc hiệu quả
Có khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc năng động
Tại TECH TOWN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực phân tích kinh doanh và phát triển phần mềm
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
Phụ cấp cơm trưa văn phòng
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thời gian làm việc linh hoạt, có chế độ nghỉ phép và chăm sóc sức khỏe
Thời gian làm việc: 9-18h từ thứ 2- thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TECH TOWN
