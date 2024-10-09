Tuyển Business Analyst TECH TOWN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 22 Đường 30 Phường An Khánh Quận 2 Thành phố Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích và thu thập yêu cầu từ khách hàng để xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển, kiểm thử và quản lý dự án để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng Tạo các tài liệu phân tích như user stories, use cases, wireframes và process flows Hỗ trợ kiểm thử chức năng để đảm bảo chất lượng sản phẩm Tham gia vào quá trình lên kế hoạch và ước lượng dự án Phân tích và đề xuất cải tiến quy trình làm việc hiện tại Hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn người dùng về sản phẩm mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1-2 năm tại vị trí tương đương Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan Có kiến thức cơ bản về quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp phân tích yêu cầu Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm Tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng tổ chức công việc hiệu quả Có khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc năng động

Tại TECH TOWN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực phân tích kinh doanh và phát triển phần mềm Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm Phụ cấp cơm trưa văn phòng Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Thời gian làm việc linh hoạt, có chế độ nghỉ phép và chăm sóc sức khỏe Thời gian làm việc: 9-18h từ thứ 2- thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TECH TOWN

