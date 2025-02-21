Tuyển Business Intelligence FPT TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

• Hoàn thiện và cung cấp một sản phẩm chất lượng cao với các chức năng và tính năng bằng cách tuân theo thông lệ và quy ước của phương pháp Agile.

• Tham gia vào việc lập kế hoạch về năng lực dịch vụ và nhu cầu, phân tích hiệu suất sản phẩm phần mềm, điều chỉnh và tối ưu hóa.

• Thiết kế kiến trúc hệ thống, đảm bảo tính mở rộng, hiệu suất và khả năng bảo trì lâu dài.

• Đánh giá, đo kiểm hiệu năng hệ thống (performance testing), tối ưu hóa code, truy vấn cơ sở dữ liệu, cache, xử lý đồng thời (concurrency) và phân tán (distributed system).

• Xác định và khắc phục các sự cố kỹ thuật của sản phẩm và nhóm.

• Phát triển tính năng, review code, đánh giá thiết kế để duy trì các tiêu chuẩn phát triển cao của sản phẩm.

• Lên kế hoạch và triển khai đào tạo nâng cao trình độ, mindset cho fresher – junior.

• Nghiên cứu các giải pháp công nghệ trên thị trường để áp dụng vào dự án hoặc sản phẩm mới.

• Báo cáo tiến độ, kết quả công việc của cá nhân.