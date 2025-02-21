Tuyển Business Intelligence FPT TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Business Intelligence FPT TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

FPT TELECOM
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
FPT TELECOM

Business Intelligence

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại FPT TELECOM

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô 37

- 39A, đường 19, Khu chế xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

• Hoàn thiện và cung cấp một sản phẩm chất lượng cao với các chức năng và tính năng bằng cách tuân theo thông lệ và quy ước của phương pháp Agile.
• Tham gia vào việc lập kế hoạch về năng lực dịch vụ và nhu cầu, phân tích hiệu suất sản phẩm phần mềm, điều chỉnh và tối ưu hóa.
• Thiết kế kiến trúc hệ thống, đảm bảo tính mở rộng, hiệu suất và khả năng bảo trì lâu dài.
• Đánh giá, đo kiểm hiệu năng hệ thống (performance testing), tối ưu hóa code, truy vấn cơ sở dữ liệu, cache, xử lý đồng thời (concurrency) và phân tán (distributed system).
• Xác định và khắc phục các sự cố kỹ thuật của sản phẩm và nhóm.
• Phát triển tính năng, review code, đánh giá thiết kế để duy trì các tiêu chuẩn phát triển cao của sản phẩm.
• Lên kế hoạch và triển khai đào tạo nâng cao trình độ, mindset cho fresher – junior.
• Nghiên cứu các giải pháp công nghệ trên thị trường để áp dụng vào dự án hoặc sản phẩm mới.
• Báo cáo tiến độ, kết quả công việc của cá nhân.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, Viễn thông hoặc liên quan.

Tại FPT TELECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT TELECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT TELECOM

FPT TELECOM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

