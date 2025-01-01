Công việc Business Intelligence

Tất cả địa điểm
-

Có 256 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm PwC (Vietnam) Ltd.
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PwC (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm PwC (Vietnam) Ltd.
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PwC (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Hạn nộp: 18/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Tuyển Business Intelligence First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm GHConsults
Tuyển Business Intelligence GHConsults làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
GHConsults
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm British University Vietnam (BUV)
Tuyển Business Intelligence British University Vietnam (BUV) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 1,500 USD
British University Vietnam (BUV)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Còn 1 ngày để ứng tuyển Trên 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Business Intelligence CyberLogitec Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Business Intelligence Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Tuyển Business Intelligence First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Tuyển Business Intelligence Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Intelligence Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Business Intelligence Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Business Intelligence FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Shopee
Tuyển Business Intelligence Công ty TNHH Shopee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Shopee
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Tuyển Business Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID
Tuyển Business Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam
Tuyển Business Intelligence Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY SCHOOLUX AI
Tuyển Business Intelligence CÔNG TY SCHOOLUX AI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 USD
CÔNG TY SCHOOLUX AI
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG
Tuyển Business Intelligence Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG
Hạn nộp: 05/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Tuyển Business Intelligence First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm PwC (Vietnam) Ltd.
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PwC (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 28/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kế Toán Thuế Keytas
Tuyển Business Intelligence Công Ty TNHH Kế Toán Thuế Keytas làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Kế Toán Thuế Keytas
Hạn nộp: 28/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Business Intelligence FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,500 USD
FPT Software
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm ARIS Vietnam Co., Ltd
Tuyển Business Intelligence ARIS Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 2 USD
ARIS Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 25/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm PwC (Vietnam) Ltd.
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PwC (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm PwC (Vietnam) Ltd.
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PwC (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm UNIMATES Education Vietnam
Tuyển Business Intelligence UNIMATES Education Vietnam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 400 - 600 USD
UNIMATES Education Vietnam
Hạn nộp: 29/05/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam
Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam
Hạn nộp: 14/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Business Intelligence Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 13/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence KPIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận KPIM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Uhomes.com Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Uhomes.com Việt Nam
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công Ty TNHH Du Lịch - Thương Mại Tân Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Du Lịch - Thương Mại Tân Đông Dương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence ENERGIZER SINGAPORE PTE LTD CO.,LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ENERGIZER SINGAPORE PTE LTD CO.,LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Gamuda Land (Hcmc) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Gamuda Land (Hcmc)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,300 - 2,100 USD CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM
1,300 - 2,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence British University Vietnam (BUV) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận British University Vietnam (BUV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu SAPP Academy
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Intelligence FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,500 USD FPT Software
Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận PwC (Vietnam) Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence GHConsults làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,000 USD GHConsults
1,200 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence PLF Law Firm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận PLF Law Firm
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 150 - 500 USD Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế
150 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Entre Shield Property làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD Entre Shield Property
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence CÔNG TY TNHH THE DRAGON TRIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THE DRAGON TRIP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công Ty Monstarlab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 600 USD Công Ty Monstarlab Việt Nam
Tới 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence VinHMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VinHMS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Kinderworld International Group (Singapore International School) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Kinderworld International Group (Singapore International School)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Naviworld Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Naviworld Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Aon Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Aon Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence LR-TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận LR-TEK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bosch Global Software Technologies Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence FPT Software làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence C.E.O làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận C.E.O
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công Ty TNHH Schnellmedia Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Schnellmedia Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence PHARMATECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu PHARMATECH
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Intelligence FIDINAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FIDINAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 5,000 - 7,500 USD Navigos Search
5,000 - 7,500 USD Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng business intelligence (BI) ngày càng gia tăng tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng,... với mức thu nhập trong khoảng từ 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Vị trí này đang thu hút nhiều ứng viên có chuyên môn cao, đặc biệt là những người có khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ và hiểu biết sâu về các công cụ BI.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Business Intelligence

Tuyển dụng Business Intelligence (BI) liên quan đến việc thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu để hỗ trợ quyết định kinh doanh. Các chuyên gia BI sử dụng công cụ và kỹ thuật phân tích để biến dữ liệu thô thành thông tin có giá trị, giúp doanh nghiệp, tổ chức hiểu rõ hơn về thị trường, khách hàng và hiệu quả hoạt động của mình.

Chuyên gia BI đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp những thông tin chính xác và kịp thời để lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra chiến lược phát triển phù hợp. Họ phân tích xu hướng, đưa ra báo cáo và dự báo, đồng thời giúp tối ưu hóa quy trình và cải thiện hiệu suất tổ chức thông qua việc khai thác dữ liệu.

Ngành Business Intelligence mở ra nhiều cơ hội thăng tiến với mức độ phát triển nghề nghiệp cao. Các chuyên gia có thể tiến xa lên những vị trí như Quản lý BI, Giám đốc Dữ liệu hoặc rất nhiều vị trí cấp cao khác, đặc biệt trong các công ty lớn, nơi nhu cầu phân tích và xây dựng chiến lược dựa trên dữ liệu ngày càng tăng.

Nhu cầu tuyển tuyển dụng business intelligence ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển tuyển dụng business intelligence ngày càng tăng cao

2. Mức lương trung bình của việc làm Business Intelligence

Trong ngành Business Intelligence, mức lương trung bình có sự khác biệt tùy thuộc vào vị trí, kinh nghiệm và kỹ năng của ứng viên. Mức lương cho vị trí này thường dao động từ 10.000.000 VNĐ/tháng đối với người mới bắt đầu đến hơn 40.000.000 VNĐ/tháng đối với những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm và quản lý cấp cao. Các công ty lớn, đặc biệt là trong ngành công nghệ hoặc tài chính, thường trả mức lương cao hơn để thu hút nhân tài.

Mức lương theo nhu cầu

Nhân viên business intelligence

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm Business Intelligence Intern

5.000.000 – 7.000.000

Việc làm Business Intelligence Fresher

7.000.000 – 12.000.000

Việc làm Business Intelligence Junior

15.000.000 – 20.000.000

Việc làm Business Intelligence Senior

18.000.000 – 30.000.000

Việc làm Business Intelligence Leader

30.000.000 – 50.000.000

3. Tuyển dụng việc làm Business Intelligence theo cấp bậc

Ngành Business Intelligence đang ngày càng trở thành một lĩnh vực hấp dẫn và phát triển mạnh mẽ, với nhu cầu tuyển dụng đa dạng từ các vị trí khởi đầu đến vị trí quản lý cấp cao. Mỗi cấp bậc đều yêu cầu những kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau, mang đến cơ hội nghề nghiệp phong phú và tiềm năng thăng tiến cao cho người lao động.

3.1. Việc làm Business Intelligence Intern

Nhu cầu tuyển dụng Business Intelligence Intern cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ. Vị trí này thường dành cho sinh viên hoặc người mới bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực phân tích dữ liệu. Các ứng viên thường sẽ hỗ trợ chuyên gia BI trong việc thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu. Đây là cơ hội để học hỏi, làm quen với những công cụ phân tích và có cái nhìn tổng quan về công việc trong môi trường thực tế.

3.2. Việc làm Business Intelligence Fresher

Business Intelligence Fresher là những ứng viên mới vào nghề, có ít kinh nghiệm trong việc phân tích dữ liệu. Công việc chủ yếu của họ là thực hiện nhiệm vụ phân tích dữ liệu cơ bản, hỗ trợ lập báo cáo và tìm kiếm thông tin quan trọng từ cơ sở dữ liệu. Mặc dù yêu cầu kinh nghiệm không cao, song vị trí này đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng học hỏi nhanh chóng.

Business Intelligence Fresher là những ứng viên mới vào nghề và thường có ít kinh nghiệm
Business Intelligence Fresher là những ứng viên mới vào nghề và thường có ít kinh nghiệm

3.3. Việc làm Business Intelligence Junior

Vị trí tuyển dụng Business Intelligence Junior dành cho những ứng viên có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BI. Nhiệm vụ chính của họ là thực hiện phân tích dữ liệu phức tạp, thiết lập và duy trì báo cáo phân tích, đồng thời hỗ trợ những nhóm khác trong việc phát triển chiến lược kinh doanh dựa trên dữ liệu. Các công ty tuyển dụng BI Junior thường tìm kiếm ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo công cụ BI như Power BI, Tableau, hoặc SQL.

3.4. Việc làm Business Intelligence Senior

Chuyên gia BI Senior với 3-5 năm kinh nghiệm trong ngành sẽ đảm nhận dự án phân tích dữ liệu quan trọng, thiết kế mô hình dữ liệu phức tạp và cung cấp phân tích sâu sắc để hỗ trợ ra quyết định chiến lược. Họ cũng có nhiệm vụ đào tạo và dẫn dắt những thành viên junior, đồng thời tham gia vào việc phát triển các chiến lược BI cho tổ chức. Nhu cầu tuyển dụng ở cấp độ này cao, đặc biệt trong ngành tài chính, công nghệ và sản xuất.

Nhu cầu tuyển dụng Business Intelligence Senior khá cao trong ngành tài chính, công nghệ và sản xuất
Nhu cầu tuyển dụng Business Intelligence Senior khá cao trong ngành tài chính, công nghệ và sản xuất

3.5. Việc làm Business Intelligence Leader

Vị trí Business Intelligence Leader yêu cầu ứng viên có ít nhất 5 - 7 năm kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo đội ngũ BI. Nhiệm vụ chính cho vị trí này bao gồm phát triển chiến lược dữ liệu cho toàn doanh nghiệp, chỉ đạo dự án phân tích lớn và làm việc với phòng ban khác để tối ưu hóa quy trình dựa trên dữ liệu. BI Leader cần có khả năng xây dựng đội ngũ, định hướng và phát triển chiến lược lâu dài cho tổ chức.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm Business Intelligence nhiều

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và nhu cầu phân tích dữ liệu ngày càng cao, những thành phố lớn tại Việt Nam như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng,... đang trở thành trung tâm tuyển dụng Business Intelligence. Công ty trong nhiều ngành nghề như tài chính, công nghệ và bán lẻ đều tìm kiếm nhân tài BI để hỗ trợ tối ưu hóa chiến lược kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động.

4.1. Việc làm Business Intelligence tại Hà Nội

Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng Business Intelligence ngày càng gia tăng mạnh mẽ bởi những ông lớn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ thông tin có xu hướng đặt trụ sở hoặc văn phòng tại đây. Mức lương cạnh tranh và cơ hội thăng tiến hấp dẫn là những yếu tố thu hút ứng viên tại khu vực này. Các vị trí Business Intelligence tại Hà Nội thường yêu cầu kiến thức vững về phân tích dữ liệu và khả năng làm việc trong môi trường doanh nghiệp lớn.

Các vị trí tuyển dụng Business Intelligence tại Hà Nội yêu cầu kiến thức vững về phân tích dữ liệu
Các vị trí tuyển dụng Business Intelligence tại Hà Nội yêu cầu kiến thức vững về phân tích dữ liệu

4.2. Việc làm Business Intelligence tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang trở thành một điểm sáng trong phát triển ngành công nghệ thông tin, nhờ vào chính sách phát triển hạ tầng và môi trường kinh doanh thuận lợi. Mặc dù không lớn như Hà Nội hay TP. HCM, song Đà Nẵng đang thu hút nhiều công ty startup và doanh nghiệp trong ngành công nghệ, du lịch và bán lẻ, từ đó tạo ra nhu cầu tuyển dụng Business Intelligence. Các chuyên gia BI tại đây sẽ có cơ hội làm việc trong một môi trường năng động, với mức sống hợp lý và chi phí sinh hoạt thấp hơn so với những thành phố lớn.

4.3.Việc làm Business Intelligence tại TP. HCM

TP. HCM luôn là điểm đến hàng đầu cho các công ty trong ngành ngân hàng, công nghệ, thương mại điện tử và sản xuất. Chính sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp trong những lĩnh vực này đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng Business Intelligence mạnh mẽ. Với một cộng đồng doanh nghiệp sôi động và thị trường lao động phong phú, TP. HCM mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực BI với mức lương cao và cơ hội thăng tiến nhanh chóng.

TP. HCM cho thấy nhu cầu tuyển dụng Business Intelligence rất cao
TP. HCM cho thấy nhu cầu tuyển dụng Business Intelligence rất cao

5. Mô tả chi tiết công việc của việc làm Business Intelligence

Công việc của một chuyên gia Business Intelligence chủ yếu xoay quanh việc thu thập, phân tích và chuyển hóa dữ liệu thành thông tin có giá trị nhằm giúp cho doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược. Công việc này yêu cầu khả năng sử dụng công cụ BI thành thạo, đồng thời phải có tư duy phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính khi tuyển dụng Business Intelligence:

  • Thu thập, xử lý dữ liệu từ những nguồn khác nhau để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu.

  • Sử dụng công cụ BI để phân tích dữ liệu và tìm ra xu hướng, mẫu hình giúp hỗ trợ quyết định kinh doanh.

  • Thiết kế và phát triển các báo cáo, bảng điều khiển giúp theo dõi và phân tích hiệu suất kinh doanh.

  • Sử dụng mô hình phân tích dữ liệu để dự báo xu hướng và đưa ra chiến lược phát triển phù hợp.

  • Cung cấp những phân tích sâu sắc và thông tin cần thiết để nhà quản lý đưa ra quyết định chiến lược.

  • Đưa ra đề xuất cải tiến quy trình và tối ưu hóa hoạt động dựa trên kết quả phân tích dữ liệu.

  • Đảm bảo công cụ và hệ thống BI luôn hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

  • Làm việc với các phòng ban khác như marketing, tài chính và IT để tối ưu hóa việc sử dụng dữ liệu trong chiến lược kinh doanh.

Công việc của Business Intelligence chủ yếu xoay quanh việc thu thập, phân tích dữ liệu
Công việc của Business Intelligence chủ yếu xoay quanh việc thu thập, phân tích dữ liệu

6. Yêu cầu đối với việc làm Business Intelligence

Để thành công trong tuyển dụng Business Intelligence, ứng viên cần sở hữu một số kỹ năng và kiến thức chuyên môn đặc thù, cùng với khả năng làm việc trong môi trường dữ liệu phức tạp. Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản đối với vị trí BI:

  • Hiểu biết sâu về các phương pháp phân tích dữ liệu và khả năng giải thích kết quả phân tích.

  • Thành thạo công cụ BI phổ biến như Power BI, Tableau, QlikView, hoặc các phần mềm tương tự.

  • Sử dụng thành thạo SQL, hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu (RDBMS) và khả năng xử lý dữ liệu lớn.

  • Khả năng lập báo cáo và tạo dashboard.

  • Có khả năng phân tích dữ liệu một cách logic và tìm ra giải pháp cho vấn đề kinh doanh.

  • Có khả năng truyền đạt kết quả phân tích và thông tin dữ liệu cho các bên liên quan một cách rõ ràng và dễ hiểu.

  • Khả năng hợp tác với các phòng ban khác nhau trong doanh nghiệp để xây dựng và triển khai chiến lược BI.

Yêu cầu đối với Business Intelligence là kỹ năng làm việc logic và khả năng giao tiếp tốt
Yêu cầu đối với Business Intelligence là kỹ năng làm việc logic và khả năng giao tiếp tốt

Nhu cầu tuyển dụng Business Intelligence ngày càng cao tại các doanh nghiệp nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số. Chuyên gia BI không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích dữ liệu mà còn hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược chính xác. Công việc này đòi hỏi kỹ năng phân tích sắc bén, sự sáng tạo và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.