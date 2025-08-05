Tuyển Business Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Business Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID

Business Intelligence

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 20, tòa nhà 89 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Mục tiêu công việc: Chịu trách nhiệm xây dựng, cập nhật và tối ưu hóa các báo cáo quản trị hiệu quả cho cả mảng B2B và B2C của LynkiD, giúp theo dõi hiệu quả hợp tác đối tác, chương trình khách hàng thân thiết và chiến dịch kinh doanh. Đảm bảo dữ liệu đầy đủ, kịp thời và trực quan để hỗ trợ ra quyết định chiến lược của Ban lãnh đạo và các phòng ban.
II.Mô tả công việc:
1. Xây dựng & Tối ưu báo cáo quản trị:
Thiết kế và vận hành hệ thống dashboard và báo cáo cho cả mảng B2B (đối tác doanh nghiệp, đổi điểm, merchant) và B2C (người dùng cuối).
Tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu từ nhiều nguồn (CRM, hệ thống đổi điểm, tracking chiến dịch, website, app...).
Cung cấp báo cáo định kỳ theo tuần/tháng/quý cho từng mảng (doanh số, tần suất đổi quà, hoạt động partner, chi phí hiệu quả...).
2. Đo lường hiệu quả chương trình & đối tác:
B2B: đối tác cấp đổi điểm, merchant, các campaign....
B2B
B2C: hành vi người dùng, số lượt đổi quà, tần suất sử dụng app, retention, ROI theo campaign..
B2C
Theo dõi và phân tích hiệu quả các chương trình loyalty, marketing, partnership và sự kiện....
3. Phân tích dữ liệu & đề xuất chiến lược
Đưa ra phân tích chuyên sâu hỗ trợ các phòng ban: BD, B2C, Marketing...
Cảnh báo sớm nếu có sai lệch, hiệu quả giảm hoặc có điểm bất thường trong hành vi người dùng hoặc hoạt động đối tác.
Đề xuất cải tiến chương trình, chiến dịch hoặc chính sách dựa trên insight từ dữ liệu.
4. Quản lý & cải tiến quy trình dữ liệu
Chuẩn hóa quy trình nhập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ nhiều nguồn phòng ban.
Xây dựng hệ thống chỉ số đo hiệu quả đa tầng (marketing, kinh doanh, vận hành....)
Phối hợp với data, công nghệ và các phòng ban liên quan để đảm bảo dữ liệu được cập nhật tự động hóa, hạn chế lỗi thủ công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

III. Yêu cầu ứng viên:
Bắt buộc
Tốt nghiệp đại học các ngành: Kinh tế, Thống kê, Phân tích dữ liệu, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ thông tin hoặc liên quan.
Có tối thiểu 1–2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí BI Analyst, Data Analyst hoặc Reporting Executive.
tối thiểu 1–2 năm kinh nghiệm
Thành thạo Excel/Google Sheets nâng cao, công cụ BI như Google Data Studio, Tableau, PowerBI...
Tư duy logic – hệ thống tốt, khả năng trực quan hóa dữ liệu và truyền đạt insight dễ hiểu.
Có khả năng làm việc đa nhiệm giữa nhiều phòng ban (BD, MKT, Partnership, vận hành, sản phẩm...).
Ưu tiên
Có kinh nghiệm đo lường hiệu quả chương trình B2B (đối tác doanh nghiệp, đổi điểm, loyalty merchant).
Có kinh nghiệm phân tích hành vi người dùng B2C trong lĩnh vực thương mại điện tử, fintech, loyalty hoặc tiêu dùng nhanh.
Biết SQL hoặc Python là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một môi trường công nghệ năng động, với tầm nhìn trở thành nền tảng Loyalty số 1 tại Việt Nam.
Cơ hội phát triển lên vị trí Senior BI, Strategy & Insight Lead hoặc chuyển hướng sang các vị trí chiến lược.
Tiếp cận nguồn dữ liệu đa chiều từ nhiều lĩnh vực (FMCG, ngân hàng, đổi điểm, tiêu dùng...).
Thu nhập cạnh tranh + thưởng theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID

CÔNG TY CỔ PHẦN LYNKID

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, tòa nhà VPBank – 89 Láng Hạ Đống Đa, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

