Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Concentrix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 880 - 920 USD

Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Concentrix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 880 - 920 USD

Concentrix
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Concentrix

Chăm sóc/Hỗ trợ học viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại Concentrix

Mức lương
880 - 920 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Quận 11, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 880 - 920 USD

• Trực Hotline/tiếp nhận cuộc gọi, email, tin nhắn (Email, chat, Voice) từ khách hàng để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ trên sàn thương mại điện tử.
• Cập nhật thông tin lên hệ thống.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 880 - 920 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*Yêu cầu công việc:
• Thông thạo Tiếng Nhật (nghe, nói, đọc, viết), yêu cầu về bằng cấp: N1 hoặc chứng chỉ tiếng Nhật trình độ tương đương
• Tốt nghiệp THPT trở lên.
• Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
• Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
*Thu nhập:
• Thu nhập lên đến: 22 triệu - 23.2 triệu VND/tháng.
• Lương cứng: 21.5 triệu VND.
• Phụ cấp cơm: 500 ngàn VND.

Tại Concentrix Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Concentrix

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Concentrix

Concentrix

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Quang Trung Software Park, District 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-cham-soc-ho-tro-hoc-vien-thu-nhap-880-920-thang-tai-ho-chi-minh-job346707
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ms Ngân English
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ms Ngân English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 700 USD
Ms Ngân English
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Hạn nộp: 14/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fushan Technology Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Fushan Technology Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Fushan Technology Vietnam
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 USD
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Hạn nộp: 08/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ms Ngân English
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ms Ngân English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 700 USD
Ms Ngân English
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Hạn nộp: 14/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fushan Technology Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Fushan Technology Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Fushan Technology Vietnam
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 USD
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Hạn nộp: 08/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Fastboy Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 15 USD Fastboy Marketing
400 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ILA Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Ms Ngân English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 700 USD Ms Ngân English
350 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm