Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Concentrix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 880 - 920 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Tại Concentrix
Mức lương
880 - 920 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Quận 11, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Với Mức Lương 880 - 920 USD
• Trực Hotline/tiếp nhận cuộc gọi, email, tin nhắn (Email, chat, Voice) từ khách hàng để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ trên sàn thương mại điện tử.
• Cập nhật thông tin lên hệ thống.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 880 - 920 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
*Yêu cầu công việc:
• Thông thạo Tiếng Nhật (nghe, nói, đọc, viết), yêu cầu về bằng cấp: N1 hoặc chứng chỉ tiếng Nhật trình độ tương đương
• Tốt nghiệp THPT trở lên.
• Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
• Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
*Thu nhập:
• Thu nhập lên đến: 22 triệu - 23.2 triệu VND/tháng.
• Lương cứng: 21.5 triệu VND.
• Phụ cấp cơm: 500 ngàn VND.
Tại Concentrix Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Concentrix
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
