Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH FOCUS FACTORY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH FOCUS FACTORY
Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 43 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
Liên hệ với Khách hàng theo danh sách có sẵn để giới thiệu các dịch vụ, ghi nhận các tính trạng khách hàng.
Thực hiện đặt lịch hẹn với Khách hàng và theo dõi lịch hẹn để nhắc lịch với Khách.
Lọc và liên hệ lại các Data khách hàng chưa tiếp cận được, tìm kiếm thêm data giới thiệu để đạt KPI cao.
Lọc những data KH báo liên hệ sau, gửi các CTKM, Voucher để kích thích nhu cầu của KH.
Báo cáo và lên kế hoạch cho công việc
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần làm sale. chịu học hỏi, siêng năng và giao tiếp tốt Tiếng Anh.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Môi trường trẻ, năng động, thiết bị làm việc đầy đủ.
Thưởng Lễ Tết và các ưu đãi cho nhân viên khi làm việc tại Công ty TNHH Aura Medical Premium.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Môi trường trẻ, năng động, thiết bị làm việc đầy đủ.
Thưởng Lễ Tết và các ưu đãi cho nhân viên khi làm việc tại Công ty TNHH Aura Medical Premium.
Tại CÔNG TY TNHH FOCUS FACTORY Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm viêc: 09h30-19h (Full time) nghỉ trưa 1h, nghỉ chiều 30p, off 4 ngày/tháng.
Thu nhập ổn định, lương: 10tr - 13tr (tùy theo năng lực) + thưởng hoa hồng từ 30k cho mỗi khách gọi.
Được cấp thiết bị làm việc
Tăng lương định kỳ mỗi năm 1 lần và Lương tháng 13
Thưởng Lễ, Tết, các ngày lễ khác theo Quy định của Công ty
Sử dụng dịch vụ làm đẹp với giá ưu đãi dành cho nhân viên
Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ
Được cấp thiết bị làm việc
Tăng lương định kỳ mỗi năm 1 lần và Lương tháng 13
Thưởng Lễ, Tết, các ngày lễ khác theo Quy định của Công ty
Sử dụng dịch vụ làm đẹp với giá ưu đãi dành cho nhân viên
Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOCUS FACTORY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
