Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH FOCUS FACTORY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH FOCUS FACTORY
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY TNHH FOCUS FACTORY

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH FOCUS FACTORY

Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Liên hệ với Khách hàng theo danh sách có sẵn để giới thiệu các dịch vụ, ghi nhận các tính trạng khách hàng.
Thực hiện đặt lịch hẹn với Khách hàng và theo dõi lịch hẹn để nhắc lịch với Khách.
Lọc và liên hệ lại các Data khách hàng chưa tiếp cận được, tìm kiếm thêm data giới thiệu để đạt KPI cao.
Lọc những data KH báo liên hệ sau, gửi các CTKM, Voucher để kích thích nhu cầu của KH.
Báo cáo và lên kế hoạch cho công việc

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần làm sale. chịu học hỏi, siêng năng và giao tiếp tốt Tiếng Anh.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Môi trường trẻ, năng động, thiết bị làm việc đầy đủ.
Thưởng Lễ Tết và các ưu đãi cho nhân viên khi làm việc tại Công ty TNHH Aura Medical Premium.

Tại CÔNG TY TNHH FOCUS FACTORY Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm viêc: 09h30-19h (Full time) nghỉ trưa 1h, nghỉ chiều 30p, off 4 ngày/tháng.
Thời gian làm viêc:
Thu nhập ổn định, lương: 10tr - 13tr (tùy theo năng lực) + thưởng hoa hồng từ 30k cho mỗi khách gọi.
Thu nhập ổn định, lương:
Được cấp thiết bị làm việc
Tăng lương định kỳ mỗi năm 1 lần và Lương tháng 13
Thưởng Lễ, Tết, các ngày lễ khác theo Quy định của Công ty
Sử dụng dịch vụ làm đẹp với giá ưu đãi dành cho nhân viên
Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOCUS FACTORY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FOCUS FACTORY

CÔNG TY TNHH FOCUS FACTORY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 43 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

