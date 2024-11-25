Tuyển Chăm sóc khách hàng Gloka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Gloka
Mức lương
4 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 23 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 4 - 7 Triệu
Tư vấn/ chốt đơn qua điện thoại, mạng xã hội, các trang TMĐT (Shopee)
Theo dõi đơn hàng, xử lý giao nhận hàng với đơn vị vận chuyển (chuyển phát nhanh, Grab, v.v)
Hỗ trợ, tư vấn sau bán hàng
Tiếp nhận và giải quyết những phàn nàn/ khiếu nại từ khách hàng nếu có
Tổng kết và báo cáo doanh thu hàng tuần
Quản lý kho hàng theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Các công việc khác khi có yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên năm 2,3, đảm bảo 7 ca làm/tuần kể cả T7, CN.
Đảm bảo hợp tác từ 6 tháng trở lên
Kỹ năng tiếng anh: biết giao tiếp, đọc hiểu tiếng anh cơ bản
Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ. Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo khi bắt đầu công việc
Khả năng làm việc độc lập, trung thực, chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm, tận tâm với công việc được giao
Thành thạo vi tính văn phòng (MS Word/ Excel)
Có khả năng giao tiếp
Kỹ năng viết và trình bày rõ ràng, mạch lạc
Tại Gloka Thì Được Hưởng Những Gì
Lương chính thức: 30k-35k/h + KPI Lương thử việc: 20k-25k/h
Thời gian thử việc (1-2 tháng) tùy vào khả năng thích nghi công việc sau quá trình training
Lãnh lương vào ngày 5 hàng tháng
Được làm trong môi trường năng động thích hợp cho các bạn trẻ thích tích lũy kinh nghiệm và kiến thức thương mại điện tử, đặc biệt phù hợp với các bạn sinh viên ngành Sale/ Marketing/ Quản trị kinh doanh và các ngành liên quan đến kinh tế
Được rèn luyện kỹ năng tư vấn và bán hàng, môi trường thương mại điện tử phù hợp với xu thế hiện nay
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Gloka
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
