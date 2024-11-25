Tuyển Chăm sóc khách hàng Gloka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 4 - 7 Triệu

Tư vấn/ chốt đơn qua điện thoại, mạng xã hội, các trang TMĐT (Shopee)

Theo dõi đơn hàng, xử lý giao nhận hàng với đơn vị vận chuyển (chuyển phát nhanh, Grab, v.v)

Hỗ trợ, tư vấn sau bán hàng

Tiếp nhận và giải quyết những phàn nàn/ khiếu nại từ khách hàng nếu có

Tổng kết và báo cáo doanh thu hàng tuần

Quản lý kho hàng theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Các công việc khác khi có yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 2,3, đảm bảo 7 ca làm/tuần kể cả T7, CN.

Đảm bảo hợp tác từ 6 tháng trở lên

Kỹ năng tiếng anh: biết giao tiếp, đọc hiểu tiếng anh cơ bản

Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ. Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo khi bắt đầu công việc

Khả năng làm việc độc lập, trung thực, chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm, tận tâm với công việc được giao

Thành thạo vi tính văn phòng (MS Word/ Excel)

Có khả năng giao tiếp

Kỹ năng viết và trình bày rõ ràng, mạch lạc

Tại Gloka Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: 30k-35k/h + KPI Lương thử việc: 20k-25k/h

Thời gian thử việc (1-2 tháng) tùy vào khả năng thích nghi công việc sau quá trình training

Lãnh lương vào ngày 5 hàng tháng

Được làm trong môi trường năng động thích hợp cho các bạn trẻ thích tích lũy kinh nghiệm và kiến thức thương mại điện tử, đặc biệt phù hợp với các bạn sinh viên ngành Sale/ Marketing/ Quản trị kinh doanh và các ngành liên quan đến kinh tế

Được rèn luyện kỹ năng tư vấn và bán hàng, môi trường thương mại điện tử phù hợp với xu thế hiện nay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Gloka

