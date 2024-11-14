Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 7 Triệu

Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 7 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: số 2a, khu K15, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Tư vấn, Báo giá, chốt đơn hàng, làm hợp đồng
Quản lý đơn hàng, quản lý công nợ
Giao nhận hàng hoá
Giám sát thi công biển hiệu quảng cáo
Gặp gỡ chăm sóc khách hàng
Các yêu cầu công việc khác theo nhu cầu công ty

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học
Ưu tiên ứng viên đang thường trú tại Thành phố Bắc Ninh
Trung thực, chủ động trong công việc

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc gần gũi, thoải mái, cơ hội phát triển nhiều
Xem xét và tăng lương 1 năm 1 lần
Chế độ đóng BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: số 2a, khu K15, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

