Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: số 2a, khu K15, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Tư vấn, Báo giá, chốt đơn hàng, làm hợp đồng

Quản lý đơn hàng, quản lý công nợ

Giao nhận hàng hoá

Giám sát thi công biển hiệu quảng cáo

Gặp gỡ chăm sóc khách hàng

Các yêu cầu công việc khác theo nhu cầu công ty

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học

Ưu tiên ứng viên đang thường trú tại Thành phố Bắc Ninh

Trung thực, chủ động trong công việc

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc gần gũi, thoải mái, cơ hội phát triển nhiều

Xem xét và tăng lương 1 năm 1 lần

Chế độ đóng BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin