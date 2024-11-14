Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: số 2a, khu K15, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Tư vấn, Báo giá, chốt đơn hàng, làm hợp đồng
Quản lý đơn hàng, quản lý công nợ
Giao nhận hàng hoá
Giám sát thi công biển hiệu quảng cáo
Gặp gỡ chăm sóc khách hàng
Các yêu cầu công việc khác theo nhu cầu công ty
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học
Ưu tiên ứng viên đang thường trú tại Thành phố Bắc Ninh
Trung thực, chủ động trong công việc
Ưu tiên ứng viên đang thường trú tại Thành phố Bắc Ninh
Trung thực, chủ động trong công việc
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc gần gũi, thoải mái, cơ hội phát triển nhiều
Xem xét và tăng lương 1 năm 1 lần
Chế độ đóng BHXH
Xem xét và tăng lương 1 năm 1 lần
Chế độ đóng BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Q Pro
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI