Tuyển Chăm sóc khách hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Pro Company
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vincom Bà triệu, số 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Làm việc theo ca trực đã được phân công
- Với TVV Hỗ trợ khách hàng (TVV Inbound): Tiếp nhận và xử lý 24/07 các yêu cầu của khách hàng (trừ khách hàng quan trọng) về các sản phẩm, dịch vụ của BIDV
- Với TVV Bán hàng & CSKH (TVV Outbound): Thực hiện liên hệ khách hàng để triển khai các chiến dịch bán/bán chéo SPDV, các chiến dịch khảo sát, truyển thông, chăm sóc khách hàng và các chiến dịch gọi ra khác theo yêu cầu từng thời kỳ tại TTCSKH BIDV
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hồ sơ dự tuyển:
Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng chỉ liên lạc với các ứng viên đạt yêu cầu tại vòng sơ tuyển hồ sơ. Ứng viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, hồ sơ cung cấp cho BIDV. Trong trường hợp BIDV phát hiện thông tin sai lệch theo hướng có lợi cho ứng viên, BIDV có quyển hủy kết quả tuyển dụng.
Lưu ý:
Lưu ý:
Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
− Ký kết hợp đồng trực tiếp với BIDV;
− Mức lương hấp dẫn theo năng lực, phụ cấp nghề nghiệp, phụ cấp ngày lễ, đồng phục...;
− Thưởng các ngày Lễ, Tết (theo chính sách từng thời kỳ);
− Hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH...theo quy định luật lao động;
− Được tham gia các hoạt động teambuilding, và các hoạt động ngoại khóa khác;
− Được đào tạo liên tục nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc;
− Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
