Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VIỆT VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 40, Phạm Cự Lượng, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Theo dõi, tìm kiếm các khách hàng mới từ dữ liệu công ty cung cấp, phối hợp giữa OPS với khách hàng, kịp thời tương tác, hỗ trợ.

Chăm sóc tốt dữ liệu khách hàng cũ mà công ty giao cho .

Báo cáo theo từng tuần và theo định kỳ với quản lý yêu cầu.

Nhận và xử lý thông tin phàn nàn của khách hàng theo đúng quy trình hướng dẫn.

Liên hệ các bộ phận, thống nhất phương án giải quyết vấn đề khách hàng đang gặp phải.

Cập nhật kiến thức về ngành hàng.

Hoàn thiện dữ liệu nội bộ để hỗ trợ khách hàng khi cần.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung (nghe nói đọc viết) từ HSK4 trở lên

Thành thạo máy tính, biết sử dụng word, excel, ppt

Kỹ năng nắm bắt công việc nhanh, khả năng giao tiếp tốt.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VIỆT VINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc 8 triệu - chính thức 10 triệu + KPI -> Upto 20 Triệu

Thu nhập ổn định: Lương cơ bản + Phụ cấp +Thưởng lễ tết

Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn

Làm việc tại môi trường startup năng động, trẻ trung, có sức bật nhanh cùng các Lãnh đạo nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, luôn hỗ trợ nhân viên.

Sau 2 Tháng Thử Việc , Tham gia Bảo Hiểm đầy đủ theo luật lao động

Thời gian thử việc: 02 tháng hưởng 100% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VIỆT VINH

