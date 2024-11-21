Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VIỆT VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VIỆT VINH
- Hồ Chí Minh: Số 40, Phạm Cự Lượng, Phường 2, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 18 Triệu
Theo dõi, tìm kiếm các khách hàng mới từ dữ liệu công ty cung cấp, phối hợp giữa OPS với khách hàng, kịp thời tương tác, hỗ trợ.
Chăm sóc tốt dữ liệu khách hàng cũ mà công ty giao cho .
Báo cáo theo từng tuần và theo định kỳ với quản lý yêu cầu.
Nhận và xử lý thông tin phàn nàn của khách hàng theo đúng quy trình hướng dẫn.
Liên hệ các bộ phận, thống nhất phương án giải quyết vấn đề khách hàng đang gặp phải.
Cập nhật kiến thức về ngành hàng.
Hoàn thiện dữ liệu nội bộ để hỗ trợ khách hàng khi cần.
Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo máy tính, biết sử dụng word, excel, ppt
Kỹ năng nắm bắt công việc nhanh, khả năng giao tiếp tốt.
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VIỆT VINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định: Lương cơ bản + Phụ cấp +Thưởng lễ tết
Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn
Làm việc tại môi trường startup năng động, trẻ trung, có sức bật nhanh cùng các Lãnh đạo nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, luôn hỗ trợ nhân viên.
Sau 2 Tháng Thử Việc , Tham gia Bảo Hiểm đầy đủ theo luật lao động
Thời gian thử việc: 02 tháng hưởng 100% lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VIỆT VINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI