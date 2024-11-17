Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tư vấn tải ứng dụng Kredivo cũng như đăng ký và sử dụng dịch vụ trả góp phù hợp cho nhu cầu khách hàng tại các điểm cửa hàng đối tác của Kredivo Vietnam

Giải đáp các thắc mắc của khách về sản phẩm dịch vụ của công ty

Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ

Chăm sóc khách hàng cũ

Đi thị trường để hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng (nếu cần)

Báo cáo các trường hợp có dấu hiệu gian lận của khách hàng (nếu có)

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu tốt nghiệp THPT trở lên (12/12)

Giao tiếp tốt, lưu loát

Có thể sử dụng điện thoại thông minh

Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng hoặc yêu thích giao tiếp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: Từ 10 triệu đồng/tháng trở lên, tùy theo hiệu quả công việc.

Ca cố định 8 tiếng ( 14:00 - 22:00)

Ngày nghỉ: Một ngày nghỉ mỗi tuần, trừ cuối tuần

Phụ cấp đào tạo: Được đào tạo chuyên môn có lương trong quá trình đào tạo

Thăng tiến nghề nghiệp: Cơ hội đào tạo và có khả năng thăng tiến lên cấp quản lý

