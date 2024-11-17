Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tư vấn tải ứng dụng Kredivo cũng như đăng ký và sử dụng dịch vụ trả góp phù hợp cho nhu cầu khách hàng tại các điểm cửa hàng đối tác của Kredivo Vietnam
Giải đáp các thắc mắc của khách về sản phẩm dịch vụ của công ty
Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ
Chăm sóc khách hàng cũ
Đi thị trường để hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng (nếu cần)
Báo cáo các trường hợp có dấu hiệu gian lận của khách hàng (nếu có)

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu tốt nghiệp THPT trở lên (12/12)
Giao tiếp tốt, lưu loát
Có thể sử dụng điện thoại thông minh
Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng hoặc yêu thích giao tiếp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: Từ 10 triệu đồng/tháng trở lên, tùy theo hiệu quả công việc.
Ca cố định 8 tiếng ( 14:00 - 22:00)
Ngày nghỉ: Một ngày nghỉ mỗi tuần, trừ cuối tuần
Phụ cấp đào tạo: Được đào tạo chuyên môn có lương trong quá trình đào tạo
Thăng tiến nghề nghiệp: Cơ hội đào tạo và có khả năng thăng tiến lên cấp quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà HM Town, số 412, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

