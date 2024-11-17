Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 1 ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Tư vấn tải ứng dụng Kredivo cũng như đăng ký và sử dụng dịch vụ trả góp phù hợp cho nhu cầu khách hàng tại các điểm cửa hàng đối tác của Kredivo Vietnam
Giải đáp các thắc mắc của khách về sản phẩm dịch vụ của công ty
Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ
Chăm sóc khách hàng cũ
Đi thị trường để hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng (nếu cần)
Báo cáo các trường hợp có dấu hiệu gian lận của khách hàng (nếu có)
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu tốt nghiệp THPT trở lên (12/12)
Giao tiếp tốt, lưu loát
Có thể sử dụng điện thoại thông minh
Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng hoặc yêu thích giao tiếp là một lợi thế.
Giao tiếp tốt, lưu loát
Có thể sử dụng điện thoại thông minh
Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng hoặc yêu thích giao tiếp là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập: Từ 10 triệu đồng/tháng trở lên, tùy theo hiệu quả công việc.
Ca cố định 8 tiếng ( 14:00 - 22:00)
Ngày nghỉ: Một ngày nghỉ mỗi tuần, trừ cuối tuần
Phụ cấp đào tạo: Được đào tạo chuyên môn có lương trong quá trình đào tạo
Thăng tiến nghề nghiệp: Cơ hội đào tạo và có khả năng thăng tiến lên cấp quản lý
Ca cố định 8 tiếng ( 14:00 - 22:00)
Ngày nghỉ: Một ngày nghỉ mỗi tuần, trừ cuối tuần
Phụ cấp đào tạo: Được đào tạo chuyên môn có lương trong quá trình đào tạo
Thăng tiến nghề nghiệp: Cơ hội đào tạo và có khả năng thăng tiến lên cấp quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI