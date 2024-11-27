Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô IV.11, Đường CN4 , Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng

- Tìm hiểu về sản phẩm công ty: vải.

- Chăm sóc hỗ trợ khách hàng có sẵn của Công ty.

- Chốt đơn và lên đơn hàng cho khách hàng.

- Cập nhập tiến độ đơn hàng cho khách.

- Cập nhập công nợ.

- Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng: thăm thường xuyên, gọi, tư vấn qua điện thoại, chat...

- Các công việc khác khi có sự phân công từ BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

- GIAO TIẾP TỐT, trung thực, hoà đồng.

- Có kỹ năng vi tính văn phòng, soạn email.

- Có 2 năm kinh nghiệm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH BHTN BHYT theo quy định Luật Lao động.

- Nghỉ phép năm, phụ cấp thâm niên.

- Môi trường: hoà đồng, thoải mái.

- Lương: theo năng lực từ 8.500.000vnđ trở lên.

- Thời gian làm việc: thứ 2 –thứ 7, 8h - 17h, nghỉ trưa 1h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á

