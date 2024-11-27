Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô IV.11, Đường CN4 , Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Tìm hiểu về sản phẩm công ty: vải.
- Chăm sóc hỗ trợ khách hàng có sẵn của Công ty.
- Chốt đơn và lên đơn hàng cho khách hàng.
- Cập nhập tiến độ đơn hàng cho khách.
- Cập nhập công nợ.
- Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng: thăm thường xuyên, gọi, tư vấn qua điện thoại, chat...
- Các công việc khác khi có sự phân công từ BGĐ.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- GIAO TIẾP TỐT, trung thực, hoà đồng.
- Có kỹ năng vi tính văn phòng, soạn email.
- Có 2 năm kinh nghiệm trở lên
Tại CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH BHTN BHYT theo quy định Luật Lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
