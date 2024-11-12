Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Tiếp nhận các cuộc gọi đến.

Tư vấn thông tin, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Lắng nghe và giải quyết các vấn đề khiếu nại phát sinh (nếu có) trong phạm vi cho phép.

Thực hiện báo cáo và hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

GPA 2.7/4 trở lên hoặc tương đương.

Giấy giới thiệu thực tập của trường Đại học hoặc Cao đẳng (nếu có).

CV tóm tắt quá trình học tập và làm việc (nếu có).

Ưu tiên có thể thực tập 6 tháng.

Tiếng Anh tốt.

Giọng nói dễ nghe, yêu thích công việc tiếp xúc, trao đổi với khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm : 5 ngày/tuần, có thể xoay ca linh hoạt theo lịch học.

Mức lương hỗ trợ: 3.000.000 đồng/tháng

Phụ cấp tiền cơm: 30.000 đồng/ngày

Hỗ trợ mộc thực tập.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

Đào tạo, hướng dẫn làm việc thực tế từ các anh/chị hướng dẫn.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

