Tuyển Chỉ Huy thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3A Thích Quảng Đức, Phường 3, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Tham gia thực hiện các công việc của dự án trong giai đoạn chuẩn bị ký hợp đồng
- Khảo sát hiện trạng công trường
- Lập biện pháp, tiến độ thi công và sơ đồ tổ chức của công trường
2. Thực hiện các công việc chuẩn bị triển khai thi công
- Lập tiến độ thi công chi tiết
- Lập dự trù vật tư chính, vật tư phụ, tài chính, nhân công, thiết bị...
-Triển khai cac thủ tục pháp lý cần thiết
3. Tổ chức, quản lý và triển khai công việc treenm công trường giai đoạn thi công
4. Tổ chức thực hiện công việc nghiệm thu bàn giao từng giai đoạn, nghiệm thu bàn giao công trình, lập bản vẽ hoàn công
5 Điều phối tiến độ công việc của các thầu phụ tham gia thi công. Đánh giá chất lượng nhà thầu phụ.
6. Quản lý toàn bộ nhân công thi công tại công trình

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất. Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề liên quan đến lĩnh vực này. Kinh nghiệm ít nhất 03 năm tại vị trí tương đương. Kỹ năng giao tiếp, tổ chức quản lý thi công tốt
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất. Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề liên quan đến lĩnh vực này.
Kinh nghiệm ít nhất 03 năm tại vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp, tổ chức quản lý thi công tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm Thưởng các ngày lễ, tết: 1/1, 8/3, 10/3, 30/4, 1/5, 2/9... , sinh nhật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định Review tăng lương hằng năm Bảo hiểm sức khỏe PVI Thưởng dự án đạt hiệu quả Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc Các chương trình nội bộ: học bổng chắp ước mơ cho con CBNV có thành tích học tập cao, trung thu.... Teambuilding du lịch hằng năm Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.
Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm
Thưởng các ngày lễ, tết: 1/1, 8/3, 10/3, 30/4, 1/5, 2/9... , sinh nhật
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định
Review tăng lương hằng năm
Bảo hiểm sức khỏe PVI
Thưởng dự án đạt hiệu quả
Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc
Các chương trình nội bộ: học bổng chắp ước mơ cho con CBNV có thành tích học tập cao, trung thu....
Teambuilding du lịch hằng năm
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 39 Đường 41, Phường 06, Quận 4, Tp.HCM

