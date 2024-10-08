Tuyển Chỉ Huy thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD
- Hồ Chí Minh: 3A Thích Quảng Đức, Phường 3, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Tham gia thực hiện các công việc của dự án trong giai đoạn chuẩn bị ký hợp đồng
- Khảo sát hiện trạng công trường
- Lập biện pháp, tiến độ thi công và sơ đồ tổ chức của công trường
2. Thực hiện các công việc chuẩn bị triển khai thi công
- Lập tiến độ thi công chi tiết
- Lập dự trù vật tư chính, vật tư phụ, tài chính, nhân công, thiết bị...
-Triển khai cac thủ tục pháp lý cần thiết
3. Tổ chức, quản lý và triển khai công việc treenm công trường giai đoạn thi công
4. Tổ chức thực hiện công việc nghiệm thu bàn giao từng giai đoạn, nghiệm thu bàn giao công trình, lập bản vẽ hoàn công
5 Điều phối tiến độ công việc của các thầu phụ tham gia thi công. Đánh giá chất lượng nhà thầu phụ.
6. Quản lý toàn bộ nhân công thi công tại công trình
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất. Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề liên quan đến lĩnh vực này.
Kinh nghiệm ít nhất 03 năm tại vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp, tổ chức quản lý thi công tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm
Thưởng các ngày lễ, tết: 1/1, 8/3, 10/3, 30/4, 1/5, 2/9... , sinh nhật
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định
Review tăng lương hằng năm
Bảo hiểm sức khỏe PVI
Thưởng dự án đạt hiệu quả
Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc
Các chương trình nội bộ: học bổng chắp ước mơ cho con CBNV có thành tích học tập cao, trung thu....
Teambuilding du lịch hằng năm
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN WORLD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
