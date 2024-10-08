Tuyển Chỉ Huy thu nhập 15 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3A Thích Quảng Đức, Phường 3, Phú Nhuận

Tham gia thực hiện các công việc của dự án trong giai đoạn chuẩn bị ký hợp đồng

- Khảo sát hiện trạng công trường

- Lập biện pháp, tiến độ thi công và sơ đồ tổ chức của công trường

2. Thực hiện các công việc chuẩn bị triển khai thi công

- Lập tiến độ thi công chi tiết

- Lập dự trù vật tư chính, vật tư phụ, tài chính, nhân công, thiết bị...

-Triển khai cac thủ tục pháp lý cần thiết

3. Tổ chức, quản lý và triển khai công việc treenm công trường giai đoạn thi công

4. Tổ chức thực hiện công việc nghiệm thu bàn giao từng giai đoạn, nghiệm thu bàn giao công trình, lập bản vẽ hoàn công

5 Điều phối tiến độ công việc của các thầu phụ tham gia thi công. Đánh giá chất lượng nhà thầu phụ.

6. Quản lý toàn bộ nhân công thi công tại công trình

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất. Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề liên quan đến lĩnh vực này.

Kinh nghiệm ít nhất 03 năm tại vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp, tổ chức quản lý thi công tốt

Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm

Thưởng các ngày lễ, tết: 1/1, 8/3, 10/3, 30/4, 1/5, 2/9... , sinh nhật

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định

Review tăng lương hằng năm

Bảo hiểm sức khỏe PVI

Thưởng dự án đạt hiệu quả

Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc

Các chương trình nội bộ: học bổng chắp ước mơ cho con CBNV có thành tích học tập cao, trung thu....

Teambuilding du lịch hằng năm

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.

