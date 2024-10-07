Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần HCT E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Công ty cổ phần HCT E&C
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Công ty cổ phần HCT E&C

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty cổ phần HCT E&C

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LÔ 29CN & 30CN, KCN CÁI MÉP, TX PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA

- VŨNG TÀU, VIỆT NAM, Phú Mỹ

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Giám sát và quản lý thi công các công việc trong phạm vi quản lý của mình;
Lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ thi công định kỳ (theo tuần, tháng...) bao gồm cả nhà thầu phụ;
Lập báo cáo tiến độ thi công với cấp trên và kiểm soát báo cáo của cấp dưới;
Đại diện cho công ty giải quyết những vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thi công. Tổ chức họp với các bộ phận thực thi, kỹ thuật để xử lý khi có sự cố phát sinh;
Triển khai kế hoạch thi công, thực hiện nghiệm thu đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng và khối lượng cam kết với chủ đầu tư; điều phối và quản lý cán bộ công nhân viên tại công trường theo đúng quy định;
Chịu trách nhiệm về vấn đề sai phạm của công nhân viên. Đảm bảo phối hợp tốt các hoạt động giữa chủ đầu tư, các nhà thầu phụ, nội bộ công ty và các phòng ban có liên quan;
Nắm chắc các công việc và điều khoản thực thi theo hợp đồng. Đồng thời phải nắm rõ được thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của dự án được đầu tư qua đó có giải pháp đề xuất điều chỉnh và giải quyết công việc 1 cách hợp lý;
Khảo sát mặt bằng trước khi thi công, lập kế hoạch triển khai thiết kế bao gồm trang thiết bị văn phòng, đồ bảo hộ thi công, bảo hộ lao động, các hệ thống điện, nước, thông tin để phục vụ việc thi công của dự án.
Kiểm tra và bảo quản vật tư thiết bị trên công trình, thường xuyên giám sát chất lượng các hạng mục công trình đảm bảo công tác vệ sinh an toàn lao động, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại công trình thi công;
Triển khai và kiểm tra công tác lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao công trình. Lưu giữ tài liệu và bảo mật hồ sơ của công trình thi công;
Đánh giá kết quả của nhân viên và báo cáo theo đúng quy định.Ủy quyền cho cán bộ khác khi vắng mặt. Sau khi dự án hoàn thành phải đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm thi công dự án cho các dự án sau;
Thực hiện quá trình đào tạo cho nhân viện cán bộ cấp dưới.
Duy trì mối quan hệ với chính quyền địa phương trong thời gian thực hiện dự án. Đưa ra các phương án để đảm bảo an ninh tại công trường
Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc
Thực hiện các công việc khác được phân công phù hợp với chuyên môn, năng lực.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học kỹ thuật trong và ngoài nước, chuyên ngành kiến trúc, xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình thủy, kinh tế xây dựng và cơ điện công trình...;
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành AUTOCAD, Microsoft Project, phần mềm chuyên môn về tính toán kết cấu và dự toán;
Được cấp chứng chỉ chuyên ngành cho vị trí Chỉ huy trưởng như chỉ huy trưởng công trình, giám sát thi công công trình các cấp, quản lý dự án... (các chứng chỉ đều phải có hiệu lực pháp lý);
Có chuyên môn và kinh nghiệm về quy trình và quản lý thực hiện dự án xây dựng;
Kỹ năng làm việc với chủ đầu tư, các nhà thầu, nhà cung cấp và cơ quan liên quan;
Quản lý công việc, thời gian và quản lý nhân sự;
Yêu cầu khác:
Ứng viên có tuổi từ 28 – 45 tuổi;
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 3-5 năm ;
Tiếng Anh giao tiếp và viết thành thạo;
Trung thực, năng động, trách nhiệm với công việc;
Kỹ năng làm việc độc lập và quản lý thời gian, tiến độ công việc.
Thái độ làm việc cầu thị, đúng giờ, chủ động cao và cam kết thực hiện công viêc thành công;
Có năng lực lãnh đạo và quản lý con người;
Có mong muốn làm việc lâu dài tại Công ty;

Tại Công ty cổ phần HCT E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Mức thu nhập hấp dẫn và cạnh tranh theo năng lực 18-24 triêu/tháng;
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và các quyền lợi khác theo luật định;
Khám chữa bệnh và kỳ nghỉ hàng năm;
Được làm việc trong môi trường công việc lành mạnh, năng động và hợp tác.
Môi trường làm việc là công ty xây dựng làm thầu chính/tổng thầu/nhà thầu quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần HCT E&C

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần HCT E&C

Công ty cổ phần HCT E&C

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà VEAM, lô D, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

