Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER VIỆT NAM

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: KCN Nam Đình Vũ, Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách xử lý quan hệ lao động về các thủ tục hợp đồng lao động, nghỉ việc, chuyển vị trí,... các chế độ phúc lợi và các vấn đề liên quan đến BHXH của nhân viên Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ nhân sự, theo dõi danh sách nhân sự, hồ sơ khen thưởng và kỷ luật của từng CBCNV Giám sát chấm công, phép năm của nhân viên, tính lương Làm hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép lao động và visa cho người nước ngoài Thực hiện các công việc liên quan khác do Lãnh đạo đưa ra
Phụ trách xử lý quan hệ lao động về các thủ tục hợp đồng lao động, nghỉ việc, chuyển vị trí,... các chế độ phúc lợi và các vấn đề liên quan đến BHXH của nhân viên
Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ nhân sự, theo dõi danh sách nhân sự, hồ sơ khen thưởng và kỷ luật của từng CBCNV
Giám sát chấm công, phép năm của nhân viên, tính lương
Làm hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép lao động và visa cho người nước ngoài
Thực hiện các công việc liên quan khác do Lãnh đạo đưa ra

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung 4 kĩ năng Thao tác máy tính thành thạo Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan
Tiếng Trung 4 kĩ năng
Thao tác máy tính thành thạo
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan

Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận không giới hạn, deal trực tiếp theo năng lực Chế độ phúc lợi hấp dẫn Môi trưởng làm việc trẻ trung, năng động Công ty mới nhiều cơ hội thăng tiến
Mức lương thoả thuận không giới hạn, deal trực tiếp theo năng lực
Chế độ phúc lợi hấp dẫn
Môi trưởng làm việc trẻ trung, năng động
Công ty mới nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER VIỆT NAM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

