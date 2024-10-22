Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER VIỆT NAM
- Hải Phòng: KCN Nam Đình Vũ, Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách xử lý quan hệ lao động về các thủ tục hợp đồng lao động, nghỉ việc, chuyển vị trí,... các chế độ phúc lợi và các vấn đề liên quan đến BHXH của nhân viên
Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ nhân sự, theo dõi danh sách nhân sự, hồ sơ khen thưởng và kỷ luật của từng CBCNV
Giám sát chấm công, phép năm của nhân viên, tính lương
Làm hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép lao động và visa cho người nước ngoài
Thực hiện các công việc liên quan khác do Lãnh đạo đưa ra
Phụ trách xử lý quan hệ lao động về các thủ tục hợp đồng lao động, nghỉ việc, chuyển vị trí,... các chế độ phúc lợi và các vấn đề liên quan đến BHXH của nhân viên
Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ nhân sự, theo dõi danh sách nhân sự, hồ sơ khen thưởng và kỷ luật của từng CBCNV
Giám sát chấm công, phép năm của nhân viên, tính lương
Làm hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép lao động và visa cho người nước ngoài
Thực hiện các công việc liên quan khác do Lãnh đạo đưa ra
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung 4 kĩ năng
Thao tác máy tính thành thạo
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan
Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thoả thuận không giới hạn, deal trực tiếp theo năng lực
Chế độ phúc lợi hấp dẫn
Môi trưởng làm việc trẻ trung, năng động
Công ty mới nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI