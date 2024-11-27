Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Công Ty TNHH TM&DV Hoàng Phúc
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty TNHH TM&DV Hoàng Phúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH TM&DV Hoàng Phúc

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 14 Đa Phước 5, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Quản lý hồ sơ nhân viên
- Xây dựng kế hoạch Tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển nhân sự.
- Xây dựng nội quy, quy định, quy chế làm việc tại công ty và theo dõi, kiểm tra và nhắc nhở nhân viên tuân thủ theo đúng quy định
- Khảo sát tiền lương trong thị trường lao động. Xây dựng chính sách lương- thưởng, phúc lợi cho nhân viên
- Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và văn hóa doanh nghiệp tích cực
- Xây dựng quy định và giám sát quản lý tài sản công ty, chi phí doanh nghiệp
- Xây dựng bảng đánh giá hiệu suất nhân viên và đưa ra đề xuất về lương thưởng phù hợp để phát triển nguồn nhân lực.
- Phối hợp với bộ phận kế toán thực hiện chấm công, trả lương và xử lý những vấn đề liên quan như: bảo hiểm, thuế thu nhập.
- Thực hiện kỷ luật hoặc thôi việc với những nhân viên trong bộ phận theo quy định của doanh nghiệp
- Các công việc khác dưới sự phân công của BGĐ

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 01 năm
- Am hiểu về kiến thức Luật lao động, bảo hiểm và những quy định liên quan;
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết xung đột
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin

Tại Công Ty TNHH TM&DV Hoàng Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Thu nhập tăng phụ thuộc vào năng lực và kết quả công việc hàng năm;
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;
- Có cơ hội phát triển năng lực bản thân;
- Tham gia các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm được tổ chức hàng năm;
- Tham quan, nghỉ mát hàng năm, chế độ hiếu hỉ, sinh nhật
- Phúc lợi khác: BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM&DV Hoàng Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM&DV Hoàng Phúc

Công Ty TNHH TM&DV Hoàng Phúc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 14 Đa Phước 5, F. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

