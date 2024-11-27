Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 14 Đa Phước 5, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Quản lý hồ sơ nhân viên

- Xây dựng kế hoạch Tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển nhân sự.

- Xây dựng nội quy, quy định, quy chế làm việc tại công ty và theo dõi, kiểm tra và nhắc nhở nhân viên tuân thủ theo đúng quy định

- Khảo sát tiền lương trong thị trường lao động. Xây dựng chính sách lương- thưởng, phúc lợi cho nhân viên

- Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và văn hóa doanh nghiệp tích cực

- Xây dựng quy định và giám sát quản lý tài sản công ty, chi phí doanh nghiệp

- Xây dựng bảng đánh giá hiệu suất nhân viên và đưa ra đề xuất về lương thưởng phù hợp để phát triển nguồn nhân lực.

- Phối hợp với bộ phận kế toán thực hiện chấm công, trả lương và xử lý những vấn đề liên quan như: bảo hiểm, thuế thu nhập.

- Thực hiện kỷ luật hoặc thôi việc với những nhân viên trong bộ phận theo quy định của doanh nghiệp

- Các công việc khác dưới sự phân công của BGĐ

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 01 năm

- Am hiểu về kiến thức Luật lao động, bảo hiểm và những quy định liên quan;

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết xung đột

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin

Tại Công Ty TNHH TM&DV Hoàng Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Thu nhập tăng phụ thuộc vào năng lực và kết quả công việc hàng năm;

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;

- Có cơ hội phát triển năng lực bản thân;

- Tham gia các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm được tổ chức hàng năm;

- Tham quan, nghỉ mát hàng năm, chế độ hiếu hỉ, sinh nhật

- Phúc lợi khác: BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM&DV Hoàng Phúc

