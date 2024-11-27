Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH TM&DV Hoàng Phúc
- Đà Nẵng:
- 14 Đa Phước 5, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Quản lý hồ sơ nhân viên
- Xây dựng kế hoạch Tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển nhân sự.
- Xây dựng nội quy, quy định, quy chế làm việc tại công ty và theo dõi, kiểm tra và nhắc nhở nhân viên tuân thủ theo đúng quy định
- Khảo sát tiền lương trong thị trường lao động. Xây dựng chính sách lương- thưởng, phúc lợi cho nhân viên
- Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và văn hóa doanh nghiệp tích cực
- Xây dựng quy định và giám sát quản lý tài sản công ty, chi phí doanh nghiệp
- Xây dựng bảng đánh giá hiệu suất nhân viên và đưa ra đề xuất về lương thưởng phù hợp để phát triển nguồn nhân lực.
- Phối hợp với bộ phận kế toán thực hiện chấm công, trả lương và xử lý những vấn đề liên quan như: bảo hiểm, thuế thu nhập.
- Thực hiện kỷ luật hoặc thôi việc với những nhân viên trong bộ phận theo quy định của doanh nghiệp
- Các công việc khác dưới sự phân công của BGĐ
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu về kiến thức Luật lao động, bảo hiểm và những quy định liên quan;
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết xung đột
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin
Tại Công Ty TNHH TM&DV Hoàng Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập tăng phụ thuộc vào năng lực và kết quả công việc hàng năm;
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;
- Có cơ hội phát triển năng lực bản thân;
- Tham gia các chương trình đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm được tổ chức hàng năm;
- Tham quan, nghỉ mát hàng năm, chế độ hiếu hỉ, sinh nhật
- Phúc lợi khác: BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM&DV Hoàng Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI