Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cần Thơ

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- B18 Quốc lộ 1A, Khu dân cư TTVH, Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ, Quận Cái Răng
- Tiếp quản hệ thống khách hàng sẵn có - duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác, phát triển doanh số kinh doanh.
- Mở rộng hệ thống phân phối thông qua hoạt động tìm kiếm data, khai thác nhu cầu, tư vấn và cung ứng giải pháp dịch vụ nhằm thiết lập giao dịch mới theo mục tiêu kinh doanh.
- Hỗ trợ thực thi các chiến lược Marketing, phát triển Thương hiệukhi có yêu cầu.
- Thực hiện các việc phát sinh khác dưới sự phân bổ của quản lý trực tiếp.
Kỹ năng:
- Thu nhập từ 8.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực
