Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cần Thơ

CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- B18 Quốc lộ 1A, Khu dân cư TTVH, Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tiếp quản hệ thống khách hàng sẵn có - duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác, phát triển doanh số kinh doanh.
- Mở rộng hệ thống phân phối thông qua hoạt động tìm kiếm data, khai thác nhu cầu, tư vấn và cung ứng giải pháp dịch vụ nhằm thiết lập giao dịch mới theo mục tiêu kinh doanh.
- Hỗ trợ thực thi các chiến lược Marketing, phát triển Thương hiệukhi có yêu cầu.
- Thực hiện các việc phát sinh khác dưới sự phân bổ của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng:

Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING

CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B19 đường dẫn cầu Cần Thơ, QL 1A, Khu Dân cư Trung tâm văn hóa Tây Đô, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

