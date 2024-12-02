Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Cần Thơ

- Tiếp quản hệ thống khách hàng sẵn có - duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác, phát triển doanh số kinh doanh.

- Mở rộng hệ thống phân phối thông qua hoạt động tìm kiếm data, khai thác nhu cầu, tư vấn và cung ứng giải pháp dịch vụ nhằm thiết lập giao dịch mới theo mục tiêu kinh doanh.

- Hỗ trợ thực thi các chiến lược Marketing, phát triển Thương hiệukhi có yêu cầu.

- Thực hiện các việc phát sinh khác dưới sự phân bổ của quản lý trực tiếp.