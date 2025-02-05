Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

- Tiếp nhận thông tin dự án từ chủ đầu tư, tiến hành nghiên cứu và phân tích hồ sơ mời thầu

- Lập hồ sơ dự thầu; dự toán/báo giá dự thầu; báo giá phát sinh gửi các khách hàng của công ty

- Phân tích hồ sơ mời thầu để lên phương án chào giá. Hoàn thiện hồ sơ thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư

- Cập nhật E-HSDT lên hệ thống, theo dõi kết quả mở thầu, báo cáo, phân tích

- Quản lý các cơ sở dữ liệu liên quan đến đấu thầu

- Giám sát quá trình thực hiện hợp đồng với khách hàng.

- Xử lý các tình huống, công việc phát sinh trong quá trình triển khai dự án

(Chi tiết các công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại lĩnh vực kinh doanh các ngành nghề, ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng quản lý tòa nhà. Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm đấu thầu qua mạng.

- Hiểu biết về Luật đấu thầu

- Chăm chỉ và chịu khó, chủ động và năng nổ trong công việc

- Có kỹ năng tổ chức, quản lý và phối hợp công việc tốt

- Kiên trì, thân thiện, cởi mở và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 13 triệu đồng - 17 triệu đồng, thỏa thuận phù hợp với kinh nghiệm và năng lực

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch hàng năm.

- Phụ cấp ăn trưa hàng tháng

- Các chế độ phúc lợi: sinh nhật, hiếu, hỉ, thai sản, ...

- Đào tạo các nghiệp vụ liên quan đến công việc.

Hồ sơ bao gồm:

- CV cá nhân ngôn ngữ Tiếng Việt (bắt buộc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

