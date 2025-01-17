Tuyển Chuyên viên đấu thầu Vinh Tan 1 Power Company Limited làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Tuy Phong, Bình Thuận

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

1. 组织公司招标（非招标）采购及合同签订相关工作 Tổ chức công tác liên quan đến mua sắm đầu thầu (không đấu thầu) và ký kết hợp đồng của công ty；

2. 健全完善采购管理制度和体系并落实执行 Xây dựng và cải tiến hệ thống, chế độ quản lý mua sắm và giám sát thực hiện；

3. 负责采购数据分析及采购工作报告的编制 Phụ trách phân tích số liệu và lập báo cáo về công tác mua sắm；

4. 负责供应商管理工作，组织供应商调查、考察、考评活动及信息维护，完善供应商目录与档案 Phụ trách quản lý nhà cung cấp, tổ chức điều tra, khảo sát và cập nhật thông tin các nhà cung cấp, hoàn thành hồ sơ danh sách các nhà cung cấp và các dữ liệu có liên quan；

5. 完成领导交办的其它工作 Hoàn thành các công việc khác được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. 经济类、工程类、电力类或中文类相关专业本科及以上学历 Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan đến kinh tế, công trình, điện hoặc tiếng Trung, .v.v.；

2. 精通中文，具有良好的外语（英语和/或越文）沟通能力 Có kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung và ngoại ngữ (tiếng Anh và/hoặc tiếng Việt)。

3. 两年以上招标采购工作经历 Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan đến mua sắm đấu thầu。

4. 有较强的公文写作能力，能熟练应用办公软件，具有团队工作精神，工作思路清晰，执行力强 Có khả năng soạn thảo công văn, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, có tinh thần làm việc nhóm, ý tưởng công việc rõ ràng và khả năng thực thi tốt。

Tại Vinh Tan 1 Power Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

Theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vinh Tan 1 Power Company Limited

