Tuyển Quan hệ Chính phủ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quan hệ Chính phủ Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 7/119 Thái Hà, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Quan hệ Chính phủ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đại diện cho tập đoàn EI GROUP làm việc với các trường và doanh nghiệp để tìm kiếm hợp đồng và cơ hội học tập làm việc cho học viên tại thị trường Hàn Quốc.
- Được đào tạo và cung cấp Data khách hàng và phần mềm quản lý.
- Được hưởng hoa hồng trên mỗi học sinh bay.
- Được hưởng hoa hồng trên mỗi đối tác ký kết hợp tác.
- Gửi BC cập nhật trên phần mềm.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đối với người Việt Nam: Từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc
Kĩ năng: Người Việt Nam có tiếng Hàn giao tiếp tốt, người Hàn đang sinh sống tại Việt Nam.
Ưu tiên các ứng viên đã từng đi du học, có kinh nghiệm làm việc trong các mảng về ngoại ngữ, du học, XKLĐ và định cư tại nước ngoài.
Chăm chỉ, chịu khó, chủ động, có trách nhiệm với công việc được giao.
Có thể chọn 1 trong 2 hình thức làm việc:
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + hoa hồng + phụ cấp
Tham gia BHXH, được hưởng các chế độ đầy đủ theo luật lao động
Chế độ nghỉ mát, công tác trong nước, nước ngoài.
Thưởng các ngày Lễ, tết.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người.
Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
