Tuyển Quan hệ Chính phủ Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quan hệ Chính phủ Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile
- Hà Nội: Số 7 Chùa Bộc, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Quan hệ Chính phủ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Cập nhật phần mềm chứng từ công văn đến, đi tại các tỉnh phía Bắc
- Chuẩn bị báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm cho các DIC phía Bắc đúng thời hạn
- Chuẩn bị công văn, báo cáo đột xuất cho các DIC phía Bắc đúng thời hạn
- Chuẩn bị báo cáo, tham dự các cuộc họp về Thanh tra, Kiểm toán tại văn phòng Vietnamobile và các tỉnh phía Bắc khác
- Tham dự các cuộc họp về luật, quy định mới, sửa đổi; tóm tắt hoạt động viễn thông, v.v. tại các Cơ quan Nhà nước tại các tỉnh phía Bắc
- Chuẩn bị báo cáo, tham dự các cuộc họp về Kiểm toán chất lượng dịch vụ viễn thông hàng năm tại các tỉnh phía Bắc
- Phụ trách các lĩnh vực pháp lý và quy định của Chính sách Nhà nước (GP)
- Biên dịch tất cả các công văn, văn bản trình lên Ban Tổng giám đốc
- Phân phối danh sách mong muốn hàng năm tại các Cơ quan Nhà nước tại các tỉnh phía Bắc
- Các nhiệm vụ và công việc khác được giao theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile Thì Được Hưởng Những Gì
-Tham gia bảo hiểm xã hội trên lương ký hợp đồng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ khi bắt đầu thời gian thử việc
-Thưởng tháng 13 theo hiệu quả hoạt động của công ty
-Nghỉ phép theo qui định của luật lao động
-Đi muộn về sớm 4 lần/ tháng-Bảo hiểm khám sức ở các bệnh viện công tư
-Sinh nhật nghỉ 1 ngày,có quà của công ty
-Và nhiều chế độ hấp dẫn khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
