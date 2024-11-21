Tuyển Quan hệ Chính phủ Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Cập nhật phần mềm chứng từ công văn đến, đi tại các tỉnh phía Bắc

- Chuẩn bị báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm cho các DIC phía Bắc đúng thời hạn

- Chuẩn bị công văn, báo cáo đột xuất cho các DIC phía Bắc đúng thời hạn

- Chuẩn bị báo cáo, tham dự các cuộc họp về Thanh tra, Kiểm toán tại văn phòng Vietnamobile và các tỉnh phía Bắc khác

- Tham dự các cuộc họp về luật, quy định mới, sửa đổi; tóm tắt hoạt động viễn thông, v.v. tại các Cơ quan Nhà nước tại các tỉnh phía Bắc

- Chuẩn bị báo cáo, tham dự các cuộc họp về Kiểm toán chất lượng dịch vụ viễn thông hàng năm tại các tỉnh phía Bắc

- Phụ trách các lĩnh vực pháp lý và quy định của Chính sách Nhà nước (GP)

- Biên dịch tất cả các công văn, văn bản trình lên Ban Tổng giám đốc

- Phân phối danh sách mong muốn hàng năm tại các Cơ quan Nhà nước tại các tỉnh phía Bắc

- Các nhiệm vụ và công việc khác được giao theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty