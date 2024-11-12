Tuyển Quan hệ Chính phủ Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quan hệ Chính phủ Với Mức Lương Thỏa thuận

Cộng tác với các thành viên ủy ban để xây dựng và thực hiện các kế hoạch quan hệ chiến lược nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn CMC.

Xác định và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng và đối tác giá trị cao để mở rộng thị trường và tầm ảnh hưởng của Tập đoàn CMC.

Quản lý và nuôi dưỡng các mối quan hệ hiện có với các bên liên quan chủ chốt để đảm bảo sự tham gia và hợp tác liên tục.

Thực hiện nghiên cứu và phân tích thị trường để cập nhật các xu hướng ngành và xác định cơ hội hợp tác mới.

Đại diện cho Tập đoàn CMC tham dự các sự kiện, hội nghị và cuộc họp ngành để xây dựng nhận thức thương hiệu và thiết lập các mối quan hệ chiến lược.

Đàm phán và soạn thảo các thỏa thuận hợp tác phù hợp với lợi ích của Tập đoàn CMC.

Giám sát và đánh giá hiệu quả của các mối quan hệ chiến lược và đề xuất các cải tiến khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 - 5 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, quản lý quan hệ hoặc lĩnh vực liên quan.

Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với các lãnh đạo cấp cao trong các tổ chức trong và ngoài nước.

Có mạng lưới quan hệ rộng, ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong chính phủ

Kinh nghiệm đàm phán và hỗ trợ ký kết các thỏa thuận kinh doanh phức tạp.

Hiểu biết về ngành và thị trường của Tập đoàn CMC.

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quan hệ interpersonal và đàm phán.

Khả năng đi công tác theo yêu cầu.

Tại Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm hấp dẫn

Thưởng hiệu quả công việc cá nhân - tập thể, hiệu quả kinh doanh Tập đoàn

Các chính sách phúc lợi tuân thủ luật Lao động hiện hành + chế độ đãi ngộ riêng của Tập đoàn

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân tại Tập đoàn lớn, đa ngành, với lộ trình nghề nghiệp rõ ràng

Văn hóa doanh nghiệp trẻ với rất nhiều hoạt động Đoàn thể hấp dẫn...

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, Thứ 2 – Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7 & CN và các ngày Lễ Tết theo quy định chung)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin